קשה לצפייה: נער בן 14 נרצח באכזריות ברחוב בגלל שנחשד כהומו

חמודי אל-מטירי, נער בן 14 מעיראק, נרצח ברחוב בידי תוקפים אלמונים, ששמו אותו למטרה בגלל המראה הנשי שלו והנטייה המינית שהצמידו לו. התוקפים תיעדו את המעשה המתועב והפיצו ברשתות החברתיות, במטרה ללעוג לקורבן ולאיים על הקהילה הלהט"בית. גל מחאה עצום התעורר בעיראק, ורבים גינו את הרצח השפל של בן ה-14. הסרטון ממשיך להסתובב ברשתות החברתיות, ובו ניתן לראות את אל-מטירי מדמם למוות על המדרכה. במילותיו האחרונות ביקש להגיע לבית החולים ואמר: "אני רוצה לראות את אמא שלי". חלק מהאנשים משערים שהרצח נעשה כחלק מגל רציחות שהתרחש בעיראק בשבועות האחרונים, ובו נרצחו מפורסמים ונשים מובילות דעת קהל. יחד עם זאת מסכימים כולם, זהו מקרה הרצח השפל ביותר שהתרחש במדינה בזמן האחרון, בגלל גילו הצעיר של הקורבן ובגלל חפותו. חמודי אל-מטירי הוא הקורבן האחרון של גל מקרי הרצח האלימים בעיראק. שבוע קודם לכן נורתה למוות הדוגמנית ואושיית הרשת טרה פארס בידי רוצח אלמוני בבגדד. באותו שבוע נרצח גם סועד אללי, פעיל זכויות אדם עיראקי, בידי יורה אלמוני בעיר בצרה. אזהרה! התיעוד שלפניכם קשה לצפייה: #حمّودي_المطيري is trending in Arabic because a 14 year old Iraqi Boy named Hamodi Al-Motteri was tortured and killed because people suspected he was gay and the video is being shared on shared on Social media by his killer.



His Last words were: "I want to see my mother" pic.twitter.com/CMxnYEcOYr — Secular Liberal Boudicca (somalis call me Afweyne) (@Jliba1997) October 9, 2018







תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן