נציג בית הנבחרים של ארצות הברית, ג'ורג' סנטוס, המוכר גם בתור חבר בית הנבחרים הרפובליקני ההומו הראשון מחוץ לארון, לא מפסיק לספוג אש מאש הושבע לתפקיד בקונגרס האמריקאי. "הניו יורק טיימס" עסק בסנטוס בהרחבה מוקדם יותר החודש, לאחר השבעתו לתפקיד על רקע סערה ציבורית שהתעוררה לאחר שנחשף כי שיקר לגבי לא מעט פרטים על הרקע שלו.

רשימת השקרים של סנטוס מפוארת וארוכה. הוא המציא קורות חיים, פיברק היסטוריה תעסוקתית והשכלה ואפילו שיקר לגבי מקום מגוריו וההיסטוריה המשפחתית שלו, לאחר שטען כי אמא שלו שרדה את מתקפת הטרור בספטמבר 2001, כשלמעשה באותם הימים היא בכלל לא שהתה בארצות הברית. יותר מכך, ייתכן מאוד שחבר הקונגרס הסורר שיקר גם לגבי משך הזמן שהיה מחוץ לארון, לאחר שטען כי יצא ממנו לפני יותר מעשור, אך כנראה התגרש מאישה שבועיים לפני שיגור קמפיין הבחירות שלו ב-2019. אם זה לא היה מספיק, רשת CNN פרסמה רק הלילה כי שני חיילים לשעבר שנלחמו במלחמת העולם השנייה טוענים כי סנטוס גנב מהם 3,000 דולר, לאחר שהבטיח לגייס כספים עבור ניתוחים לאחד הכלבים הגוססים שלהם.

קריאות להתפטרות מיידית של סנטוס לא פוסקות, מימין ומשמאל, ועכשיו נרשמת עבורו מבוכה נוספת שלא מוסיפה למצבו. הפעילה החברתית לזכויות להט"ב בברזיל, ברונה בנבידס, הגיבה מוקדם יותר החודש בטוויטר לציוץ של "הניו יורק טיימס" המקשר לתחקיר והכריזה: "תשאלו אותו על 'קיטארה ראבאש', השם שלו כמלכת דראג בתחרויות יופי".

בעוד אין אישור רשמי לגבי אמיתות הדיווח, תמונה של סנטוס בדמות מלכת הדראג, יחד עם מלכת הדראג הברזילאית יולה רוצ'ארד, הפכה להיות ויראלית - שלושה שבועות אחרי שהועלתה הטענה לראשונה. את התמונה פרסמה באינסטגרם מלכת הדראג רוצ'ארד עצמה, והיא כתבה לצידה "דיברתי איתו, הוא לא היה מוכן לעזוב את הבית שלי. הנה ההוכחה לכל אלו שקראו לי שקרנית". הפעילה החברתית שחשפה את עברו של סנטוס כמלכת דראג הגיבה לתמונה וכתבה "אני זוכרת את זה טוב מדי. השתתפתי בכמה תחרויות בריו דה ז'נרו, יש לך כמה חברים מפורסמים ובעלי השפעה".

מאריסה קאבאס, עיתונאית עצמאית ובעלת טור ב-MSNBC, צייצה אתמול (רביעי) כי שוחחה עם רוצ'ארד ואישרה את הפרטים. "דיברתי כרגע בטלפון עם יולה רוצ'ארד, מלכת דראג מברזיל שהייתה חברה של ג'ורג' סנטוס כשהוא התגורר ליד ריו", כתבה קאבאס. "היא אמרה שכולם הכירו אותו בתור אנתוני (מעולם לא בתור ג'ורג'), או בשם הדראג שלו. היא גם אישרה שהתמונה צולמה ב-2008 במופע דראג". על פי הדיווח של רויטרס, רוצ'ארד סיפרה לקאבאס כי סנטוס לא עסק בדראג באופן מקצועי, אלא רק בשביל הכיף. "הוא היה מלכת דראג גרועה ולא היה לו גלאם. הוא תמיד היה שקרן".

NEW: I just spoke by phone with Eula Rochard, a Brazilian drag queen who was friends with George Santos when he lived near Rio. She said everyone knew him as Anthony (*never* George), or by his drag name, Kitara, and confirms this photo is from a 2008 drag show at Icaraí Beach. pic.twitter.com/1MeeDR1O2O