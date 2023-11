נפרדים מאגדה: ננסי שניידר, אחת הנשים הטרנסג'נדריות הראשונות בישראל ופעילה אהובה ובולטת בקהילה הגאה, הלכה היום (שלישי) לעולמה בגיל 72 בבית החולים הלל יפה בחדרה. פרטים על מועד הלוויה יפורסמו בהמשך.

לפני כשנתיים חלתה שניידר במחלת ריאות והיא נזקקה לחמצן, לכן מיעטה לצאת מהבית. לפני מספר חודשים היא לקתה בדלקת ריאות ואושפזה, אך מצבה התדרדר והיא הייתה מורדמת ומונשמת במשך חודש וחצי. מצבה התדרדר, היא סבלה מכאבים ועברה בין מוסדות שונים, כך סיפרו ל-mako חברותיה, עד שהיום מסרה נשמתה לבורא והצטרפה אל חברתה האהובה גילה גולדשטיין ז"ל, שהלכה לעולמה לפני כמעט 7 שנים.

"תחושות מאוד קשות. הבוקר כתבתי לה כי הייתי אכולת געגועים", סיפרה אילנה, שליוותה את שניידר ברגעיה האחרונים. "כתבתי לה שאני אוהבת אותה ושתחכה לי כי אני מגיעה עם אורה. השמענו לה את השיר 'אני המלכה של תל אביב', קראתי תהילים ואורה אמרה שמע ישראל. מי אחרי קריאת שמע ישראל היא נפטרה, בשעה 15:30, היא נפטרה. היא באמת חיכתה לנו". ננסי שניידר | צילום: יונתן בלום

שניידר נולדה בחיפה ב-26 בפברואר 1955 ובילתה את רוב גיל ההתבגרות בעיר הצפונית, אך בבגרותה הייתה בין הנשים האמיצות שהניחו את יסודות הקהילה הטרנסג'נדרית בארץ, ובכך הפכה לאחת לאייקון מזוהה בקהילה הגאה ובתרבות התל אביבית. שניידר החלה להבין את זהותה המגדרית כבר בגיל 9, והכירה את חברתה גילה גולדשטיין ז"ל, שגם גדלה בחיפה.

שניידר הקימה יחד עם גולדשטיין את להקת הדראג הראשונה בישראל, "פצצות מין", והן הסתובבו יחד בגן הזיכרון בחיפה כדי לחסוך כסף למעבר המיוחל שלהן לבלגיה, אותו עשו בגיל 16. בתקופה בה בילתה בבלגיה, עברה שניידר הליך התאמה מגדרית. אחרי שנים באירופה, נישואין וגירושין לבעלה לשעבר, שניידר חזרה לישראל.

דמותה של ננסי הייתה מזוהה עד מאוד עם הקהילה הגאה הישראלית, בעיקר בזכות האומץ שלה לדרוש כבוד כלפיה וכלפי נשים טרנסיות. אחת ההופעות הזכורות שלה בתקשורת התרחשה בתוכנית של גבי גזית ורבקה מיכאלי, שם התייחס גזית לשניידר בשמה לפני השינוי, וננסי העמידה אותו במקומו: "אחרי 32 שנה שאת אישה, פתאום את שומעת את השם הזה, שלא אומר לך למעשה שום דבר", אמרה ודרשה מהתקשורת "לדבר בשפה יותר אלגנטית".

שניידר מעולם לא התביישה לענות ותמיד דאגה להעמיד אנשים במקומם כאשר דיברו אליה ממקום שיפוטי או לא מכבד ומבין. גם בראיון עם גזית, כאשר דיבר על עברה בזנות יחד עם גילה גולדשטיין, היא לא נשארה חייבת, כפי שמעולם לא נשארה בחייה. "אני לא חייתי מזנות", היא ענתה לו. "עשיתי את זה פעם אחת כשהייתי בת 14 כדי לעזוב את הארץ".

קולה הצרוד ותנועות הידיים התיאטרליות הפכו את שניידר לדמות מזוהה בכל מקום אליו הגיעה, והנוכחות הלא מתנצלת שלה כאישה טרנסית בזמנים קשים הפכו אותה לאייקון, תג שהיא ענתה אותו בכבוד. קולה המעושן של שניידר היה מזוהה בקרב הקהילה הגאה, ועם הזמן הוא כבש גם את המסכים בעידן הדיגיטלי.

ההופעה המוכרת הראשונה של ננסי בפריים טיים התרחשה בעונה השנייה של ה-X פקטור. מלווה בכלבה סטאר, שניידר הגיעה לשיר את אחד השירים האהובים עליה, There's No Business Like Show Business של את'ל מרמן, שאיתו עשתה גיחות נוספות וקומיות לתוכנית הריאליטי. ההופעה בפריים טיים חשפה אותה בפני דור חדש של להט"ב צעירים, שגם הם התפעלו ממידת האייקוניות, הקומיות והמודעות העצמית של שניידר. ננסי שניידר | צילום: יונתן בלום

עם הזמן החלו להתפרסם ברחבי הרשת סרטונים ישנים של שניידר, שהדגישו את הנוכחות החשובה שלה בקהילה. החל מסרטונים בשיחות מצחיקות עם חברתה הוותיקה גילה גולדשטיין, ועד הסרטון הוויראלי בו היא מתעצבנת על כך שהיא קנתה סלט יקר במסעדה אבל "אין מוצרלה", בכל רגע ששניידר צצה על המסך היא הצליחה להעלות חיוך על פני הצופים.

בשנותיה האחרונות, ננסי הרשתה לעצמה להיחשף יותר ולשתף על חייה כאישה טרנסית ברשתות החברתיות, והמשיכה לשפוך אור על החוויה כטרנסג'נדרית בישראל. "בתקופתי היה צריך להיזהר שלא יידעו שאת טרנס, שאיך שאת מדברת ואיך שאת מתיישבת לא יסגיר אותך", היא ספרה בעבר בראיון ל-mako. "לא הבינו את הסבל שלנו. אלה חיים מלאים בקשיים, כל הזמן פוגעים בך, אנשים אומרים מה שהם רוצים. אני שמחה שהיום זה כבר לא ככה, שמבינים שאנחנו חלק מהחברה". על מאבקה למען נראות טרנסית, קיבלה ננסי את אות ההוקרה בטקס יום הנראות הטרנסי לשנת 2021, שם נאמר עליה: "כבוד הוא לנו שאת חלק בלתי נפרד מאיתנו". יהיה זכרה ברוך.