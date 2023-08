ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו שיתף אתמול (ד') ברשתות החברתיות כי הוא ואשתו, סופי, החליטו להתגרש לאחר 18 שנות נישואים ו-3 ילדים. "סופי ואני רצינו לשתף כי אחרי המון שיחות משמעותיות ומורכבות, החלטנו להיפרד", כתב טרודו כתב בפוסט באינסטגרם. "כמו תמיד, נישאר משפחה קרובה עם אהבה גדולה וכבוד אחד כלפי השנייה, עבור כל מה שבנינו ונמשיך לבנות. לרווחת ילדינו, נבקש מכם לכבד את פרטיותנו ופרטיותים".

View this post on Instagram A post shared by Justin Trudeau (@justinpjtrudeau)

למרות החדשות העצובות, יש מי שקופץ על ההזדמנות כדי להנות מהעובדה שטרודו רווק. עשרות ציוצים עלו בטוויטר, בהם חברים מקהילת הלהט"ב שמבקשים לנסות את מזלם עם ראש ממשלת קנדה. אני מוכן להיות האישה הראשונה של קנדה", כתב אחד מהם. אחר כתב: "הוא עזב אותה בשבילי". בין התגובות היו גם כאלה שהופתעו שטרודו סטרייט: "לראש ממשלת קנדה הייתה אישה?!", צייץ אחד הגולשים, בתוספת מם שבו רואים בחורה שואלת: "אומייגאד, אתה לא גיי?!"

I'm ready to be the first lady of Canada — Gay Squirtle (@Ese_Joto) August 2, 2023

he’s leaving her for me pic.twitter.com/pLbH00rpKr — michael (@formallymichael) August 2, 2023

Y’all prime minister in Canada had a WIFE?!? pic.twitter.com/08caa2nwN3 — (@heyjaeee) August 2, 2023

חברי הקהילה לא חסכו בציוצים על הפנטזיות המיניות שיש להם על ראש הממשלה טרודו. אחד כתב: "דאדי, אני מגיע", ואחר הוסיף: "אני רווק, אני יכול לבשל, לנקות ולהיות עקר בית". חלקם עלו שלב והחלו לדון בהעדפותיו של טרודו במיטה: "אני יכול להיות אקטיבי", כתבו, ואפילו שיתפו סרטונים וכתבו לטרודו: "נהיה שם בשבילך בזרועות פתוחות, רגליים פתוחות ופה פתוח".

DADDY I'M COMINGGGG — ⚔️ (@gagascumdump) August 2, 2023

I’m single @JustinTrudeau! I can cook, clean, be good househusband and am latino. ‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️ — 0osman! (They/Their) (@0osman) August 2, 2023

I can top him — Zayn (@zayn4785) August 2, 2023

hey justin i’m really sorry to hear this id just like you to know i’m always here for you and i’ve got literally no gag reflex my dms are always and literally no gag reflex at all — joseph• ISO eras uk tickets (@gloryandjoseph) August 2, 2023

טרודו בן ה-51 הוא תומך נלהב של הקהילה, ופעל למען הרחבת הזכויות של הקהילה לאורך תקופת כהונתו כראש ממשלת קנדה. הוא חוקק חוקים שהפכו טיפולי המרה ללא חוקיים בקנדה, ופעל גם כדי לסייע להגן על אזרחים טרנסים וא-בינאריים מאפליה.

צחוק בצד, עושה רושם שטרודו וסופי סיימו את יחסיהם, ולשכתו כבר הודיעה שהזוג חתם על "הסכם היפרדות חוקי". בהמשך ההצהרה נכתב כי "הם עבדו כדי להבטיח את כל הצעדים החוקיים בנוגע להחלטתם להיפרד, וימשיכו לעשות זאת". למרות הפרידה, הם עדיין מתכננים לצאת לחופשה משפחתית ביחד בשבוע הבא.