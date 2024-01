במשדר ראש השנה האזרחית של רשת CNN בניו יורק, מיד לאחר תום הספירה לאחור לקראת תחילת 2024, הופיעו על המסך זוג גברים מתנשקים בלהט, כשהם חובשים על ראשיהם כובעים חגיגיים גדולים. הרגע הטלוויזיוני המיוחד, שהיה משמעותי ומשמח עבור צופים רבים, זכה גם לתגובות נזעמות רבות ולווה בטענות כי הוא היה מתוסרט ומאולץ.

מסורת הנשיקה בחצות הלילה של ראש השנה האזרחית החדשה מקבלת פעמים רבות במה במשדרי ראש השנה המיוחדים של רשתות השידור, אבל על פי רוב המתנשקים שמופיעים בטלוויזיה הם זוגות של גברים ונשים. הפעם רשת CNN בחרה לשדר במהלך "סילבסטר בשידור חי עם אנדרסון קופר ואנדי כהן" נשיקה בין זוג גברים, שנראו על המסך מיד עם תום הספירה ובשניות הראשונות של 2024.

SCREAMED pic.twitter.com/E3C2XxtAvK — Ryan Aguirre (@aguirreryan) January 1, 2024

אבל תשומת הלב לנשיקה התעוררה לא רק בגלל שמדובר בזוג הומואים, אלא גם בגלל שמדובר בזוג מעורב של גבר לבן וגבר שחור. "התמונה הראשונה ששידרה רשת CNN אחרי הספירה נראית כמו נשיקה בין-גזעית של הומואים. הזעם הולך להיות מצחיק", כתב גולש אחד בתגובה לרגע הטלוויזיוני המפתיע, ואילו גולשת אחרת הכינה מבעוד מועד תשובה נהדרת למתנגדים ההומופוביים: "הומואים צופים בסטרייטים מתנשקים בטלוויזיה כל יום - תתגברו תתרגלו לזה".

מרבית התגובות חגגו את הרגע הטלוויזיוני המיוחד, וגולשים מסוימים בחרו להתמקד בעובדה שלא היה מדובר בנשיקה קלה ומתקתקה, אלא בהתמזמזות של ממש. "אני אוהב את העובדה שהדבר הראשון שקורה בשנה החדשה במשדר של CNN זה שני גברים הומואים שוקעים עמוק בהתמזמזות בשידור חי", כתב אחד, ואחר הוסיף: "כאילו, זאת לא הייתה נשיקה רגילה, הם אכלו את הפנים אחד של השני".

CNN’s first shot after the ball drop appears to be an interracial gay kiss. The outrage will be hilarious. pic.twitter.com/49qtAB7cmi — JoeMyGod (@JoeMyGod) January 1, 2024

זה לא מפתיע שהיו גולשים וגולשות שפחות התלהבו מהנשיקה הגאה, וחלק מהם הביעו דאגה עמוקה כלפי ילדים שצפו במשדר. "כל ילד ברחבי אמריקה ראה שני הומואים מתנשקים", כתב אחד המשתמשים. "הם שידרו סצנה שרוב הילדים עדיין לא נחשפו אליה: גרומרס". באנגלית, Groomers (גרומרס) הוא כינוי המתייחס לפדופילים, אשר מנסים לזכות באמונם של קטינים בדרכים שונות על מנת לנצל אותם מינית. בארצות הברית נעשה בשנים האחרונות שימוש תדיר במושג על ידי ארגוני ימין שונים, במטרה לקשור בין להט"ב, ובפרט אנשים טרנסג'נדרים, לפדופיליה.

הטענות נגד הנשיקה הגאה לא הסתכמו בהשוואה לפדופיליה, וחלק מהגולשים טענו כי סצנת הנשיקה תוכננה מראש וכי צמד המתנשקים הם למעשה שחקנים בתשלום. "ההומואים שהתנשקו בחצות ברשת CNN בטוח היו שחקנים בתשלום", כתב גולש אחד. "CNN החליטה לפתוח את השנה החדשה עם 20 דקות של רמיזות הומוסקסואליות, התייחסויות להט"ביות והנשיקה המענגת הזאת שבטוח לא הייתה מתוכננת בקפידה", כתב גולש אחר.