שני נודיסטים תועדו נחלצים לעזרתו של תייר מברזיל אשר הותקף לאור יום ברחובות סן פרנסיסקו על ידי "פיראט מטורף" עם להביור. סרטון המתעד את התקרית הופץ ברשתות וזכה ליותר מ-10 מיליון צפיות תוך פחות מיממה, והגברים העירומים, אחד מהם סבא לשני נכדים, הפכו לגיבורי היום.

התקרית אירעה בשכונה הגאה "הקסטרו", הרובע הגאה הראשון והגדול בעולם, אז צמד הנודיסטים פיט ספרה, שגר בסן חוזה, וחברו לויד פישבק, תושב סן פרנסיסקו, טיילו ברחוב כשלפתע הבחינו ב"פיראט" שמאיים להצית גבר אחר בעזרת להביור.

בסרטון ניתן לראות את הפיראט מאיים על הגבר בזמן ששני הנודיסטים עומדים לצידו, ואז מגיע לפתע בחור צעיר בחצאית שעובד בחנות סמוכה וחוטף את כלי הנשק מידו של התוקף. מיד לאחר מכן נראה הפיראט מסתער על הקורבן באגרופים, ובתגובה פישבק וספרה הסתערו על התוקף והפילו אותו על הרצפה.

NEW: San Francisco n*dists save a Brazilian tourist after a "pirate" tried blowtorching him.



This may be the most San Francisco thing I've ever seen.



The incident reportedly happened in the Castro district, a "gay-friendly neighborhood."



N*dists Pete Sferra and Lloyd Fishback… pic.twitter.com/TJlLLz6E18