שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הודיעה כי היא נישאה לזוגתה מזה 20 שנה, סופי אלואש, בטקס שהתקיים אתמול (ראשון) ביקב בעיר אדלייד, בירת אוסטרליה הדרומית, אותה וונג מייצגת בסנאט. "שמחות שכל כך הרבה מבני המשפחה והחברים שלנו יכלו לחלוק איתנו את היום המיוחד הזה", כתבה וונג (55) לצד תמונה של זוגתה ושלה אוחזות בפרחים שפורסמה ברשתות החברתיות.

הנשואות הטריות מגדלות ביחד שתי בנות - אלכסנדרה בת ה-11 והאנה בת ה-8, שהיו נושאות הפרחים בטקס החתונה. באירוע נכחו, בין היתר, גם ראש הממשלה האוסטרלי אנתוני אלבניז וחברי פרלמנט בכירים. הפוסט שפרסמה השרה באינסטגרם זכה לקרוב ל-30 אלף לייקים ומעל ל-1600 תגובות. "מזל טוב! אנו מאחלים לכן נישואים נפלאים ושנים נוספות של שמחה וחיבור. זה נפלא לראות את שתיכן כל כך מאושרות", כתב אחד המגיבים.

לצד המחמאות והברכות, היו לא מעט תגובות של פעילים פרו-פלסטינים שתקפו את השרה ועקצו אותה על הבחירה ללבוש אדום לטקס החתונה. "אדום רצח-עם זה הצבע שלך. ברכות" וגם "האם גם השותפה שלך תומכת ברצח ילדים?" היו רק חלק מהתגובות נגדה.

הקולות נגד וונג התעוררו לאחר שהודיעה לפני מספר ימים על חידוש המימון לאונר"א והעברת 3.9 מיליון דולר לארגון באופן מיידי. "אנחנו יודעים כי אונר"א היא מרכזית וחיונית", אמרה השרה על ההחלטה, אך מבחינתם של פעילים פרו-פלסטינים ההחלטה להקפיא את כספי הסיוע מלכתחילה הייתה טעות אשר תרמה למשבר ההומניטרי בעזה.

Australia is lifting the pause on funding for UNRWA following steps to strengthen the integrity of UNRWA operations. pic.twitter.com/RD5FhRH7B2