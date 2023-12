עבור שמואל חוגי, בנר השני של חנוכה בשנה שעברה קרה לו נס, והשנה הוא סגר מעגל כשהציע בנר השני של חנוכה נישואין לבן זוגו, דניס קובל, קצין בקבע שמשרת בעזה כמפקד פלוגת לוחמים. "חנוכה זה החג האהוב עלי וזאת הייתה אהבה ממבט ראשון", הוא מספר בשיחה עם mako, לאחר שסרטון הצעת הנישואין הפך ויראלי בעולם, סוקר אפילו בטורקיה, והגיע בין היתר גם לעמוד הטוויטר הרשמי של מדינת ישראל. "תמיד חשבתי שזה שטויות, אבל ראינו בעצמנו זוג 5 דקות אחרי תחילת הדייט".

חמישה חודשים אחרי ההיכרות הם כבר עברו לגור ביחד, ולמרות שעבור אנשים מסוימים זה עשוי להיראות כמו צעד פזיז, חוגי (29), יועץ תקשורת במקצועו, מספר שהוא וקובל (25) עשו את הדברים בקצב שלהם. "רוב הזוגיות מתנהלת בשלט רחוק בגלל שדניס בקבע, אבל למדנו לנהל את זה עם הרבה אהבה, הכלה והבנה", הוא משתף ומספר על הרגע בו החליט לצאת לגבול עזה במטרה להציע נישואין. "היה לשנינו ברור שנתחתן די מההתחלה והצעה היא רק עניין של זמן. הדייט הראשון שלנו היה בנר שני בשנה שעברה, אז זה היה טבעי להציע בנר שני השנה".

בשבוע השני למלחמה נחשף חוגי לפרויקט "היהלום של אדיר" שמנהל אלון מסיקה, אביו של אדיר מסיקה ז"ל שנרצח בפסטיבל "נובה". אלון, שעיצב תכשיטים יחד עם בנו המנוח, שהספיק להציל שבעה אנשים לפני שנרצח, מכבד את זכרו של בנו על ידי קידוש החיים ומעניק בחינם טבעות אירוסין לחיילים, מתוך אמונה ותקווה שיבנו משפחות משלהם. "זה גרם לי להבין שהדבר הזה הוא בידיים שלי והניע אותי לקידוש החיים", מספר חוגי ומשבח את אלון. "כתבתי לו הודעה וסיפרתי לו שאנחנו זוג גברים, ובלי היסוס אמר שישמח לעצב לנו טבעת. מדובר באיש נעים ומעורר השראה".

בשישי האחרון הגיע חוגי לגבול עזה והציע נישואין לקובל, כשברקע שירה של שרית חדד "זה ששומר עלי", כפי שניתן לראות ולשמוע בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות פעמים רבות. "זה אחד השירים שהדהדו חזק בתחילת הזוגיות שלנו, ועכשיו הוא מקבל משמעות נוספת", מספר חוגי. "חוץ מזה שרית היא הזמרת הכי טובה בעולם".

זה בטח מרגיש תלוש להציע בסיטואציה כזאת נישואים.

"הרגשתי משהו שאי אפשר להסביר במילים. לא הצלחתי כמעט לדבר, אבל הרגשתי שאני עושה את הדבר הנכון. רק ראיתי את העיניים הדומעות של דניס והיה לי ברור מתמיד שאלו העיניים שאני רוצה להביט בהן כל חיי. זה מטורף להציע נישואין במצב כזה, עם כל הסימבוליות, אבל הכי חשוב שזה נתן אור ותקווה. אחת הסיבות לעשות את זה עכשיו הייתה לתת לשנינו קצת אנרגיה ועוד סיבה להרים את הראש בימים מדאיגים שכאלה, וזה בהחלט עשה את העבודה".

והשניים ללא ספק היו זקוקים לזריקת האושר הזו, שכן מאז החלה המלחמה החיים התמלאו בחוסר ודאות ולא מעט פחדים. "למרחק אנחנו רגילים, אבל העובדה שלא רואים את הסוף של הדבר הזה מכבידה ויש עליות ומורדות כל הזמן", משתף חוגי. "אני משתדל לא להיכנס למקומות של חרדות, אבל אין ספק שאני דואג ורוצה שהוא יחזור אלי בשלום".

כאמור, הקטע שותף לא מעט פעמים לא רק על ידי הגולשים, אלא גם על ידי ארגונים גאים, קבוצות רבות ברשתות ואפילו בעמוד הטוויטר (או X) הרשמי של מדינת ישראל. חוגי הבין כי הסרטון יעשה רעש, אבל הוא לא הצליח לדמיין לעצמו עד כמה. "לא הרמתי הפקה ולא תכננתי שזה יהפוך לשיחת היום", הוא אומר. "רציתי שזה יהיה רגע פרטי שלנו, אבל אני מבין למה זה נעשה ויראלי ואנחנו שמחים על כך". שמואל חוגי ודניס קובל | צילום: באדיבות המצולמים

נתקלנו בהמון תגובות חיוביות, אבל היה גם צד שלילי?

"קיבלנו תגובות מדהימות מחברים, פוליטיקאים, שגרירים, סלבס, משפיענים. זה הגיע לכל מקום וזו זכות לגעת באנשים. זה נתן תקווה וגם משמש קצת כחומר הסברה. היו גם תגובות מרושעות, לא משהו שקיבלתי בפרטי. בטיקטוק הסרטון נצפה קרוב ל-200 אלף פעמים ויש תגובות דוחות, גם מישראל וגם ממדינות אויב. אפשר לתת דוגמאות של גזענים או הומופובים שפשוט רוצים ברעת ישראל, אבל האור יותר גדול מהחושך וזה מה שחשוב. התגובות מבחינתי מוכיחות את הניצחון שלנו - ניצחנו את החמאס שניסה לשבור את הרוח שלנו, ועשינו את זה עם הדבר שהם הכי שונאים: אהבה חופשית וליברלית".

אפילו עמוד הטוויטר (או X) הרשמי של מדינת ישראל צייץ על רגע הצעת הנישואין ושיתף את הגולשים, בשפה האנגלית בלבד, איך חוגי נסע עד גבול עזה, כרע ברך והציע נישואין לבחיר ליבו. "שמואל הציע נישואין עם טבעת מפרויקט 'היהלום של אדיר', לזכרו של אדיר מסיקה שנרצח בפסטיבל נובה לאחר שהציל שבעה אנשים", כתבו במשרד החוץ. "אביו של אדיר החליט לכבד את זכרו של בנו על ידי קידוש החיים, באמצעות זוגות שיבנו משפחות משלהם".

אי אפשר להתעלם ממחווה כל כך מרגשת, אף על פי כמה וכמה כאשר היא מופיעה בעמוד הרשמי של מדינת ישראל, אבל לצד התגובות הצפויות של גולשים פרו-פלסטינים, ביניהן גם כאלה שמנסים ללעוג לנטייה המינית של השניים, היו גולשים ישראלים שהביעו מורת רוח מהפרסום של משרד החוץ, חלקם אף זעקו שמדובר בפינקוושינג. "לפני שתתגאו בקהילת הלהט"ב בישראל, תנו לנו בבקשה שוויון זכויות. מספיק עם השטויות", הייתה אחת מהן, וגולש ישראלי אחר הטיח: "אפסים. תנו לנו באמת את הזכות להתחתן בארץ".

אפשר לתהות האם הביקורת מוצדקת הפעם או לא, אבל אם תשאלו את חוגי, שמבקש להשאיר לרגע קצר את הפוליטיקה בצד, השיתוף של משרד החוץ מעורר בו בעיקר גאווה וכבוד. "אם זה יכול לשמש לטובת המדינה בתקופה הזאת בכיף, אם כי הייתי שמח לראות ציוצים כאלה גם בעברית", הוא מסביר. "בסך הכל, ישראל היא מדינה שעברה ועוברת תהליכים מדהימים לטובת הקהילה הגאה. המצב רחוק מלהיות מושלם, זכויות להט"ב הן לא מובנות מאליהן ואנחנו צריכים להיאבק עבורן".

יש אנשים שטוענים שמדובר בפינקוושינג.

"זה לא פינקוושינג, וכל מחשבה של שחור או לבן היא מאוד שטחית. הדברים מורכבים ושום דבר לא מושלם, אבל אנחנו בדרך הנכונה, בטח ובטח לעומת האויב שלנו שרחוק מאיתנו שנות אור. כל מי שרוצה לבקר אותנו צריך רק להסתכל מסביב. יש מדינות באירופה שמתרחקות מזכויות להט"ב, יש מדינות ורשויות מוסלמיות שרוצחות הומואים ויש גם מקומות מסוימים אמריקה שמגלים רגרסיה. קל נורא לדבר נגד ישראל, אבל אני גאה להיות ישראל".

בטוח יש שם אבל.

"אבל אנחנו מצפים גם למעשים - לא רק להשתמש בנו בתור נערי פוסטר כשנוח. אנחנו נאמנים למדינה, לוקחים חלק בפעילות הסברתית ומסכנים את חיינו עבורה, אז ראוי שהמדינה תעשה קצת יותר מציוצים באנגלית. ביום שאחרי, המדינה צריכה לוודא שאנחנו שווים בזכויות, כמו שאנחנו שווים בחובות. אני רוצה לדעת שפעם הבאה שבן הזוג יוצא לחזית יש מדינה שעומדת מאחוריו. האחריות היא על הממשלה, לא על עובדי משרד החוץ".

ממשרד החוץ נמסר בתגובה: "משרד החוץ פועל מול קהלים שונים בעולם. מטרתנו להציג לעולם רבדים שונים של החברה הישראלית על כל גווניה. הדבר נכון בימי שגרה ובימי מלחמה כפי שאנו חווים בימים אלו. הסיפור המרגש, בו שמואל הציע נישואין לדניס הנלחם בעת בעזה, בטבעת המנציחה את אדיר מסיקה ז"ל, שנרצח ב 7 באוקטובר על ידי החמאס, ראוי שיכירו אותו בעולם".