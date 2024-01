מאז החלה המלחמה דיברנו לא מעט על תנועת "קווירים למען פלסטין" וגם ראינו במו עיננו מראות בלתי נתפשים כמו הפגנות של קהילות גאות ברחבי העולם נגד ישראל, דגלי גאווה בעצרות פרו-פלסטיניות ואפילו מלכת דראג חסרת מודעות מאיטליה שהתפשטה עד לתחתוניה למען "שחרור פלסטין", אבל עכשיו מגיעה נקמה מתוקה בכל אותן הקוויריות שחושבות שהן נמצאות בצד הנכון של ההיסטוריה.

בעולם הדראג הבינלאומי יש לא מעט מלכות המתבטאות חדשות לבקרים נגד ישראל וקוראות ל"שחרור פלסטין", מה שמעורר בשלושת החודשים האחרונים אכזבה עצומה בקרב חובבי הדראג הישראליים. אבל עם כל האהבה לז'אנר וההערכה למלכות הבינלאומיות, נדמה כי לחובבים המקומיים התחיל לעלות מההתקפות היומיומיות של המלכות ברשתות והם החליטו להגיב בדרך מקורית שהצליחה לעצבן, אבל לעצבן ממש, את המלכות האנטישמיות.

בשבוע האחרון מסתובבת ברשתות החברתיות מספר תמונות של טילים ישראלים עם שמותיהן של מלכות דראג בינלאומיות מצליחות, אשר נוהגות להשחיר את ישראל על בסיס קבוע מאז החלה המלחמה, ביניהן מלכות הדראג ווילו פיל, ליידי באני וקנדי מיוז. התמונות עשו דרכן מקבוצות החובבים הישראליות הרחק מעבר לים והגיעו גם למלכות המדוברות, שהביעו כל אחת מהן זעזוע מוחלט מהמעשה, זאת למרות שקשה לקבוע אם התמונות אמיתיות לחלוטין.

חשוב לציין, כל אחת ממלכות הדראג המדוברות התבטאה באופן נחרץ נגד ישראל, לעיתים באופן שקשה לפרש אחרת מאשר אנטישמי, והביעה תמיכה מוחלטת בפלסטין, זאת על רקע ההפצצות המתמשכות על עזה.

ווילו פיל, זוכת העונה ה-14 של "המרוץ לדראג של רופול", רתחה מזעם כשראתה את שמה על טיל ישראלי עליו נכתב "צה"ל - כדאי שתעבוד!" ו"קווירים נגד חמאס". "זה כל כך מאכזב לראות קווירים ומעריצים של 'המרוץ לדראג' שחושבים שהם טובים בגלל שהם תומכים ברצח פלסטינים בעזרת טילים מקושטים", היא כתבה לצד התמונה, אותה שיתפה בטוויטר. "אם המטרה שלהם הייתה להסעיר אותי הצלחתם. אני מזועזעת ואני מקווה שתרקבו בגיהנום".

קצת לפני ששיתפה את התמונה הוויראלית פרסמה ווילו פיל ציוץ נוסף, מוגזם לכל הדעות, בו היא כינתה את כל מי שתומכים בישראל "נאצים". "אם אתם קוראים לעצמכם קווירים ובני ברית ותומכים בישראל במסע שלה להשמדה - אתם לא קווירים ולא בני ברית", היא כתבה. "אתם בוגדים פתטיים ונאצים. אתם מסריחים גזענות, אנטישמיות איסלאמופוביה. חופש קווירי כרוך בחופש לכולם".

מלכת הדראג הוותיקה ליידי באני, שמפרסמת ללא הפסקה פוסטים אנטישמיים ואנטי-ישראליים מאז החלה המלחמה, שיתפה את הציוץ של ווילו פיל, וכך עשתה גם קנדי מיוז, פיינליסטית העונה ה-13 של תוכנית הריאליטי הפופולרית. לפני שמחקה את הציוץ, מיוז כתבה כי התמונה מעוררת "בחילה" וביקשה לברר האם מדובר בזיוף.

If you call yourself queer or an ally and support Israel in the quest for annihilation; you are not queer and you are not an ally. You are a pathetic traitor and a n*zi. You reek of racism, anti-semitism and Islamophobia. Queer liberation involves liberation for all. — Willow Pill (@WillowPillQueen) January 9, 2024

גם מלכות דראג ששמן לא נכתב לכאורה על טילים ישראליים הגיבו למקרה, ביניהן מתמודדת העונה ה-9 שיי קולה. "זה שובר את ליבי שמישהו יתרום לאלימות נוראית כזאת", היא כתבה. "זה מעשה פחדתי ומעורר בחילה. מה קורה בעולם? לאן נעלמו החמלה, האמפתיה והאנושיות?", היא שאלה את הרשת ה-9 בינואר, כמעט 100 ימים מאוחר מדי.

זו לא הפעם הראשונה שתמונות של טילים ישראליים עם כיתובים עליהם הופכות ויראליות. לאחרונה תמונות כאלה עם שמו של במאי ומפיק סרטי הפורנו הגאים מייקל לוקאס הפכו ויראליות, מה שהוביל רבים בתעשיית הפורנו לקרוא להחרים את היזם היהודי-אמריקאי. "המצב יצא מכלל שליטה. למעשה אני לא אצליח להפיק סרטים, כי לפחות חצי מהדוגמנים שעבדו אצלי גינו אותי בפומבי ברשתות החברתיות והכריזו שיפסיקו לעבוד איתי", אמר אז לוקאס ל-mako.

This is so sad. Like, it truly breaks my heart that someone would contribute to such horrific violence and play it off as a joke in the name of someone else. It’s so cowardly, it makes me feel sick to my stomach. What is going on in the world? Where has the compassion, empathy,… https://t.co/3CjFWUSRDH — CEASEFIRE (@SheaCoulee) January 10, 2024