שרה אשטון סירילו, עיתונאית אמריקאית לשעבר אשר מונתה לאחרונה כדוברת הרשמית של הכוחות הצבאיים האוקראיניים, נאלצה להגיב לדבריו של סנטור אמריקאי שפקפק במינוי שלה: "הספקולציות סביבי מאכזבות", היא נשמע אומרת בסרטון שפרסמה בטוויטר (או X).

אשטון-סירילו בת ה-46 מונתה באוגוסט האחרון לדוברת הרשמית של כוחות ההגנה הטריטוריאלים של הצבא האוקראיני. העיתונאית האמריקאית לשעבר והסמלת הזוטרה בהווה המשמשת גם כחובשת קרבית בכוחות היבשה האוקראיניים צברה רזומה מרשים בשנה וחצי האחרונות, אך למרות זאת היא נתונה לביקורת מתמשכת ולעג מאז מונתה לתפקיד.

בהצהרה שפרסמה סירילו היא נאלצה להשיב מאזור המלחמה לטענותיו של ג'יי די ואנס, הסנטור הרפובליקני של אוהיו, לאחר שפקפק במינוי שלה ושיגר מכתב לגורמים רשמיים בארה"ב ובו הביע חששות בנוגע למינוי שלה בקייב.

"בזמן שבאוקראינה אנחנו נלחמים למען חירות גלובלית ואידיאולוגיה של ניצחון, רבים מדי במוסקבה וברחבי העולם עדיין מרותקים לדימוי המעייף של כאוס מגדרי", היא אומרת בסרטון. "החופש שעליו אוקראינה נלחמת לא מבוסס על פריווילגיות עבור חלקם, אלא על יצירת מסלול לשגשוג והצלחה, המושתת על עבודה קשה ושלטון החוק לכולם. לא אני ולא האוקראינים נלחמים למען סובלנות וקבלה לאף קבוצה, אלא למען החופש של כל אדם".

After being swamped with Russian lies, a sitting US Senator questioned my role in Ukraine.



Below is my response.



First though, I asked for the expedited delivery of ATACMS from the United States.



Watch below:



pic.twitter.com/L6KuHgfyC5