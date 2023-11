הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא מציאות חיינו ומאז ומעולם בתור ישראלים, אבל עבור שאר העולם לרוב מדובר בהאשטאג קליט ונושא טרנדי ברשתות החברתיות. וכמובן, עם כל טרנד, מגיעים גם אלו שרוכבים עליו ונהנים מפירותיו. חלק בעד ישראל וחלק עוכרים, אך יוצרת תוכן קווירית אחת הצליחה אפילו להראות ניצני התאסלמות בעקבות הסכסוך, בעוד היא מפזרת רטוריקה אנטי-ישראלית בכל רחבי טיקטוק.

"אורורה בירד" (תרגום חופשי: "זוהר קוטבי ציפור") היא יוצרת תוכן קווירית א-בינארית שמבלה את השבועות האחרונים בקשקשת אינסופית נגד ישראל, ולאחרונה היא הפכה ויראלית במיוחד בצד הפרו-ישראלי בגלל סרטונים בהם היא מביעה תמיכה בתנועת "קווירים למען פלסטין".

שנאתה לישראל הלכה כל כך רחוק שהיא החלה להאשים את ישראל בקולוניאליזם ולהתעמק בכתבי הקודש המוסלמים, שאותם היא מתארת כ"רגע יפהפה עם עצמה", על אף שמספיק מבט אחד בחזות החיצונית שלה כדי להבין שכבוד יהיה הדבר האחרון שהיא תזכה לו בארצות מוסלמיות, בלשון המעטה. על התנועה האוקסימורונית "קווירים למען פלסטין" אפשר לחפור שעות (ולמעשה, כבר פתחנו עליהם בתחילת המלחמה), אבל בירד נתנה מעוף לבעיותיה האנטישמיות והצליחה להגיע למימדים שמעלים את השאלה: "מי מספר לה?".

"ישראל ניסתה למחוק את פלסטין 75 שנים. אפרטהייד הוא לא מורכב, ואין הצדקה לרצח עם", היא קראה בקול רם בסרטון שפורסם בעמוד הטיקטוק שלה כשבוע וחצי לאחר זוועות ה-7 באוקטובר, זאת בזמן שהיא מתעלמת בנוחות מהטבח האכזרי ובמקביל מפיצה שקר גס על כך שישראל ניסתה לגנוב את סמל הציפור הלאומית הפלסטינית כחלק מ"מחיקת פלסטין". "מה שקורה בפלסטין הוא לא מורכב, זאת מחיקה", היא הסבירה, בעוד היא מתייחסת לסכסוך הישראלי-פלסטיני באותו הזלזול שמאפיין את הקולות הליברליים-מערביים בכל הנושא לקונפליקטים במזרח התיכון.

עשרות גולשים החלו להציף את הסרטון של בירד, בדרישה שהיא תפרסם את מקורות המידע התועמלני שהיא מפרסמת, ובו בזמן העמידו אותה במקום על כך שהיא טוענת לרצח עם ומחיקה אתנית, בזמן שהיא בעצמה אמריקאית, שכידוע לא חפים מפשע כשמדובר באותם הנושאים ממש. "את חיה על אדמה גנובה, איך את יכולה לומר את הבולשיט הזה?", כתב גולש אחד שזכה לעשרות לייקים. "אני יכול להריח את הבורות שלך דרך הטלפון שלי, ההתעלמות שלך מפעולותיו של ארגון החמאס היא בורות ביודעין", הוסיף אחר, בזמן שהשאר תקפו אותה על תמיכתה בחברה שתרצח אותה בהזדמנות הראשונה.

במקום לתפוס ספר טוב ולהתחיל ללמוד את העובדות, בירד פרסמה כבר ביום שלמחרת סרטון נוסף הוא היא השיבה לשלל הטענות שעלו נגדה על אי-דיוקים בנושא הסכסוך. "אני מקבלת תגובות על זה שאם הייתי בעזה הייתי נרצחת על זה שאני קווירית", היא ציינה כבר בתחילת הסרטון, אך מנקודה זו ואילך היא המשיכה לקשקש עצמה לדעת והסבירה דברים שגורמים למשפט הראשון להישמע כמו האמת היחידה שיוצאת לה מהפה.

"יש קווירים בעזה והם נרצחים על כך שהם פלסטינים", היא אמרה בגאווה עם התעלמות מוחלטת מהאלימות הברוטלית שחווים אנשים בעזה על בסיס נטייתם המינית או זהותם המגדרית. מכאן ואילך, בירד החליטה שזה נכון וטבעי להשוות בין האלימות שהיא חווה כא-בינארית בארה"ב לאלימות שלהט"ב חווים בעזה. "איך אתם מעזים להשתמש בקוויריות שלי כדי לעשות עליי מניפולציות שיגרמו לי לתמוך ברצח עם?", היא תקפה את הגולשים. "אני לעולם לא אתמוך בישראל, ואם אתם קווירים ותומכים בישראל, אתם צריכים לקחת צעד אחורה ולהעריך מחדש את הערכים שלכם".

הסרטון השני של בירד המריא בטיקטוק וגרף למעלה מ-400 אלף צפיות, לצד אלפי תגובות תומכות מהצד הפרו-חמאסניקי של הרשת החברתית. יוצרת התוכן הקווירית כנראה הבינה שהנושא החם מצליח לגרוף מעורבות מצד הגולשים, והמשיכה לפרסם עוד ועוד סרטונים בהם היא הצליחה גם להסתכסך עם ישראלים, גם לריב עם הקהילה הקווירית וגם לכנות את נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בשם "ג'נוסייד ג'ו", כרמז לתמיכו ב"רצח עם".

בירד אף ציינה כי היא "מאבדת אמון באנושות" לאחר שראתה את התמיכה בצד הישראלי, אבל השיא המפתיע והמחריד ביותר היה הרגע בו היא הביעה נכונות להתאסלם, מה שהרתיח המוני קווירים מוסלמים-לשעבר. "הרגע התחלתי לקרוא את הקוראן, ואני כל כך מתרגשת", היא הצהירה בהתרגשות בסרטון שעלה בתחילת השבוע ושבר את הרשת. כאילו שזה לא היה מספיק, היא אף ציינה שהדביקה סימניות על הקוראן, תוך כדי שהיא מתגאה בכך שגילתה כי "אללה הוא א-בינארי". "אני במהפכה של ממש עם עצמי. אני לא אומרת שאמיר את עצמי לאסלאם, אבל אני לא אומרת שלא", היא המשיכה תוך כדי התעלמות מוחלטת מהחלקים בספר שקוראים להשמדתה.

הגולשים שצפו בסרטון רתחו מזעם על הסרטון ולא לקח הרבה זמן עד שהוא התמלא תגובות פרו-ישראליות, לצד תגובות של להט"ב מוסלמים מרחבי העולם שלא יכלו לשבת בשקט. "בתור פליט להט"ב מפקיסטן הסרטון הזה עצוב לצפייה", "לנסות לקחת את האסלאם ולצייר אותו בתור חברותי ללהט"ב זה טירוף" ו-"מחלת נפש, הדור הזה לגמרי שטוף מוח", היו חלק מהתגובות, בעוד אחרות קראו ליוצרת התוכן "לבקר בסוריה, איראן ופלסטין". חלק מהגולשים אפילו הטילו ספק בדמותה של בירד: "ארץ נהדרת עושים עלינו דאחקה, אין מצב שזה אמיתי".

בירד, כמובן, לא הייתה יכולה להישאר אדישה למתקפה הסרקסטית של הגולשים, ותקפה אותם בחזרה על כך ש"הם לא מפרשים נכון את האסלאם". "יכול להיות שהאכילו אותנו בשיח אסלאמופובי כל חיינו, ואולי הדעות שלנו על האסלאם והקוראן לא נכונות או מדויקות", היא הסבירה בסרטון נוסף. "הרבה מהמגיבים לא באמת בעלי ידע על הספר, אבל סיפרו להם על הקוראן כל מיני דברים עליו שהם לא בהכרח נכונים. יש לכם טראומה דתית, אבל אתם לא יכולים לנדות אותי מהקהילה הקווירית בגלל שאני מגלה את האל. אני חווה רגע מהמם עם עצמי ואתם מחרבנים עליו. זה שאני קוראת את הקוראן זה לא פוגעני כלפי הקהילה הקווירית, אבל זה שאתם מנסים לעשות לי דמוניזציה - זה כן פוגעני".

בזמן שאורורה החליטה לתקוף את המגיבים שלה על כך שהם הורסים לה את הרגע, היא פספסה את הביקורת המהותית סביב התכנים שהיא מפרסמת, שמתעלמים מהיחס הקטלני של העולם הדתי (ובעיקר המוסלמי) כלפי הקהילה הלהט"בית והקווירית. יותר מכך, היא עוטפת במעיל סוכר את העולם המוסלמי ופשעיו החמורים נגד להט"ב ואף מייחצנת את הקוראן, תוך כדי הפצת דיסאינפורמציה שעלולה להיות במצבים מסוימים סכנת חיים לאלה שמאמינים בה.

אם במקרה בירד תתקל בטקסט הזה, אולי באמת כדאי לה לבקר בתור קווירית במדינה אסלאמית, ורק אחר כך לפרסם את ההמלצות שלה. זאת, כמובן, אם היא תצליח לטוס בחזרה למדינתה המערבית והנאורה, ולצלם סרטון חמוד לעמוד הטיקטוק שלה. אם במקרה היא תתכנן טיול לסוריה או איראן, אנחנו יודעים שהיא לא תשרוד כדי לספר.