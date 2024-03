אנדרו טייט, קיקבוקסר לשעבר וכוכב רשת אמריקאי-בריטי פרובוקטיבי שמוכר בעיקר בזכות דעות הומופוביות ומיזוגניות, אמנם יבלה את התקופה הקרובה בבית משפט לאחר שנעצר ברומניה יחד עם אחיו בחשד לתקיפה מינית, אבל קצת לפני המעצר הוא טען בפודקאסט שלו, "טייט ספיץ'", שאחיו והוא קיבלו בעבר הצעה כספית משמעותית רק כדי לשנות את העמדות שלהם על להט"ב והמלחמה המתמשכת בעזה.

"כשאתה ואני היינו בשיא התהילה שלנו הציעו לנו 50 מיליון דולר, ובעצם מה שהיינו צריכים לעשות זה להיות בעלי דעות מסוימות על להט"ב ודעות מסוימות על ישראל ופלסטין, והיינו צריכים ללבוש בגדים מסוימים ולעשות דברים מסוימים, כדי שנהיה מוגנים על ידי הממסד התקשורתי", אמר טייט (37) לאחיו טריסטן (35) בפודקאסט.

טייט אף איים לחשוף מי הציע לו את ההצעה, אך לבסוף הוא לא עשה זאת, ובמקום זאת המשיך וטען כי לאחים הוצעה הגנה טוטאלית מפני סיקור שלילי בתמורה להדהוד מסרים מסוימים. "הם אמרו שהם מוציאים הרבה כסף על פרסומות בתקשורת מיינסטרים, אז התקשורת בחיים לא תתקוף אותנו כי הם לא יכולים ללכת נגד נער הפוסטר שלהם שמממן אותם", טען טייט. "אנחנו סירבנו ואחר כך סיימנו בכלא".

