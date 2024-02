רשויות החוק והביטחון הרוסיות ממשיכות להדק עוד יותר את החבל סביב צווארה של הקהילה הגאה במדינה, ובכל יום מתפרסת תקרית נוספת שממחישה עד כמה מסוכן ומפחיד זה להיות להט"ב ברוסיה. הפעם מתפרסם תיעוד מטריד בו נראית פשיטה משטרתית על מסיבת יום הולדת פרטית שהתקיימה בעיר קולטושי, שנמצאת באזור לנינגרד במרחק 10 ק"מ בלבד מסנקט פטרבורג.

בסרטון שפורסם בכלי התקשורת ברוסיה נראים שוטרים חמושים מתפרצים לבקתה בה חגגו עשרות צעירים וצעירות, בהם גם חברי וחברות הקהילה הגאה. "השוטרים מצאו בפנים כמה עשרות צעירים שלא יכלו לומר מיד מה המגדר שלהם", כך דיווח כתב ערוץ הטלוויזיה הרוסי RenTV. "במהלך החיפוש הם מצאו סמלים של תנועה אסורה וקיצונית בארצנו, פוסטרים נגד המדינה, צעצועים למבוגרים וכדורים מוזרים".

לדבריי אחד הבליינים, השוטרים עיכבו את כל משתתפי המסיבה וכפו עליהם לשכב כשפניהם למטה על הרצפה הקרה לפחות במשך ארבע שעות. בזמן הזה השוטרים לא אפשרו להם ללכת לשירותים ובעטו והכו בכל מי שזז. במקום נמצאו שלטים נגד המלחמה וגם דגלי גאווה, המכונים כעת בתקשורת הרוסית "סמלים של תנועה קיצונית האסורה בארצנו", אם כי חשוב לציין כי על פניו מותר להחזיק בבית "סמלים של ארגון קיצוני" ואסור להציג אותם בפומבי.

על פי הפרסום ב-Parni PLUS, אתר חדשות בשפה הרוסית המיועד לקהילה הגאה, קבוצת הבליינים שכרה את הבקתה כדי לחגוג יום הולדת מאישה "אמינה" שמציעה את הנכס להשכרה לטובת מסיבות פרטיות. "אירועים כאלה מתקיימים כמעט כל סוף שבוע בבקתה הזאת. סוגים שונים של אירועים, אבל אם לשפוט לפי הפוסטרים כולם בעלי אוריינטציה אופוזיציונית", אמר גורם ביטחוני אנונימי בכתבה ששודרה ב-RenTV.

על פי הדיווח, הבעלים של הבית הייתה ראש ארגון הבורסה הגרמנית-רוסית בעבר, אישה שמוכרת היום כדמות לא רצויה ברוסיה. עם זאת, היא עצמה לא נכחה במסיבה, למרות שהיא לכאורה ארגנה את "מסיבת הלהט"ב של מתנגדי המלחמה", כך על פי הפרסום.

בינתיים, כ-150 ק"מ צפונית לסנקט פטרבורג, בעיר פטרוזבודסק, פשטו אנשי שירות הביטחון הפדרלי ברוסיה על מועדון הלילה "הבית המלא" וקטעו מסיבת להט"ב שהתקיימה במקום. בדיווח שפורסם בערוץ הטלגרם הרוסי "מקרליה בחופש" נכתב כי רשויות אכיפת החוק פרסמו הודעה לפיה "במקום דוכאה פעילות של קהילת להט"ב גדולה". על פי הדיווח, כ-20 אמנים שהופיעו במקום, בהם גם אמני דראג, הוטרדו על ידי אנשי שירות הביטחון הפדרלי, שאספו את פרטיהם וצילמו את תעודות הזיהוי של הבליינים והאמנים.

שני האירועים הללו מתרחשים זמן קצר לאחר שנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, דיבר בפורום שנתי העוסק בחדשנות וטען, בניגוד לדיווחים הרבים על רדיפת להט"ב בארצו, כי רוסיה היא מדינה "די סובלנית" ללהט"ב. ""אנחנו גם די סובלניים כלפי אנשים עם נטיות מיניות לא מסורתיות, אנחנו פשוט לא מתהדרים בזה, ואנחנו לא מאמינים שזה נכון להתהדר בזה", הוא אמר. "אנחנו נותנים להם, למבוגרים, לחיות כפי שהם רוצים, אף אחד לא מגביל אותם בשום דבר". בשום דבר, חוץ מהכל.

