רזא כורש עלי פהלווי, בנו של השאה האחרון אל איראן והנסיך האיראני שחי בגלות, הביע את המחויבות שלו לדאוג לזכויותיו של כל איראני, תוך שהוא שם דגש גם על חברי וחברות קהילת הלהט"ב. הנסיך האיראני הביע את הדברים לאחר שזכה אמש (ראשון) בפרס מטעם "לוג קאבין רפובליקנס", ארגון אמריקאי המזוהה עם המפלגה הרפובליקנית, דוגל בשוויון זכויות לכל אזרחי ארה"ב ופועל למען זכויות להט"ב.

במהלך נאום הזכייה שלו אמר הנסיך האיראני כמה הוא גאה לתמוך בזכויות להט"ב והדגיש את אומץ ליבם של בני עמו החיים בתוך איראן. "בדיוק כפי שאני מגן על הזכויות של כל איראני, אני גאה לתמוך בזכויות קהילת הלהט"ב האיראנית", אמר רזא. "אבל בני עמי האמיצים באיראן הם אלה שבאמת ראויים לכבוד הזה. הם לא רק מדברים על החירות שלהם, הם נלחמים על זה. והם לא רק נלחמים כדי לשחרר את עצמם, הם נלחמים כדי לשחרר את האזור ואת העולם מציפורני המשטר הזה ולהכניס עידן חדשם של שלום".

I was honored to receive @LogCabinGOP’s Outspoken Award. Just as I defend the rights of every Iranian, I am proud to stand up for the rights of the Iranian LGBTQ community.



