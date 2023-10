בשבועות האחרונים ראינו ושמענו על לא מעט להט"ב שמשתתפים בהפגנות פרו-פלסטיניות ועסקנו לא פעם בתופעה שנקראת "קווירים למען פלסטין", וכשנדמה שכבר התחלנו למצות את נושא הפינקוושינג הפלסטיני הציני צץ לו אתמול ברשת סרטון שצולם באיטליה והצליח להציב רף חדש של תדהמה בקרב הגולשים, או כמו שאופירה אוהבת להגיד - "זה שיא השיאים".

אחרי צפייה ראשונה אפשר להבין למה הסרטון זוכה לכל כך הרבה תשומת לב - הוא פשוט כל כך מבולגן ומנותק. גבר מאופר עם זקן, לבוש שמלה ועל עקבים גבוהים, נראה בסרטון עומד במרכז רחוב ומשליך הצידה פאה סגולה שעד לפני שנייה הייתה על ראשו. לאחר מכן הוא מוריד מעליו בחוסר חן את השמלה וחושף דגל פלסטין שהיה קשור עד אותו רגע סביב ישבנו.

כאילו האיפור עצמו לא היה מביך מספיק, מאבד אז הגבר את שיווי המשקל על העקבים הגבוהים ומועד לאחור, ומצליח בשנייה האחרונה להימלט מנפילה שהייתה הופכת את הסרטון כולו לאסון של ממש. הוא נוטש את העקבים, משחרר את דגל פלסטין מאחוריו ומתחיל להניף אותו בגאון כשהוא לבוש בגרביונים ותחתון בלבד.

כל זה מתרחש תוך כדי שהוא עושה ליפסינק בינוני ללהיט של להקת הקרנבריז, "זומבי", ומסביבו מתהלכת בדרמטיות בחורה לבנה עם שיער צבוע ונעלי פלטפורמה גבוהות שמניפה כאפייה בכעס. הנאמבר מגיע לסיומו, תודה לאל, והשניים עומדים וצועקים באיטלקית "תשוחרר פלסטין", לקול תשואות הקהל שהיה סביבם והצטרף לקריאה. כעת חלק מהגולשים דורשים לראות את המופע הזה פעם נוספת בעזה, רק מתוך סקרנות.

In Italy in the national LGBT demonstration they support Palestine. Will Gaza support them? pic.twitter.com/KGQ8svkuFi