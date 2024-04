ג'יל ביידן, אשתו של נשיא ארצות הברית, יצאה בקריאה לגייס מצביעים להט"ב לטובת בעלה וכינתה את הנשיא לשעבר, דונלד טראמפ, "בריון" ו"מסוכן לקהילה הגאה". ג'יל אף הפצירה בחברי וחברות הקהילה "להילחם בכל הכוח" כדי למנוע מהמפלגה הרפובליקנית להביס את בעלה בבחירות שעתידות להתקיים בנובמבר הקרוב.

הגברת הראשונה של ארצות הברית אמרה את הדברים באירוע שקיים "קמפיין זכויות האדם", ארגון אמריקאי שהוקם בתחילת שנות ה-80 ופועל למען זכוית להט"ב. ביידן אמרה כי כוחות חיצוניים פועלים לבטל את "הרווחים שהושגו בעבודה קשה" של הקהילה הגאה, על ידי חוקים "המכוונים נגד הקהילה" ושוללים ממנה זכויות וחירויות.

בבחירות שהתקיימו בשנת 2020 ביידן זכה לתמיכה מוחצת מחברי וחברות הקהילה הגאה, אך כעת הוא נאבק בתמיכה ציבורית נמוכה יותר, כמו גם מנסיגה בתמיכה בקרב קבוצות מפתח שתמכו בו בעבר. למרות שבתקופה האחרונה ביידן הצליח לצמצם את הפער מטראמפ, הוא זקוק כעת יותר מתמיד לתמיכתה של הקהילה הגאה.

"דונלד טראמפ הוא בריון. הוא מסוכן לקהילת הלהט"ב, למשפחות שלנו, למדינה שלנו, ואנחנו לא יכולים לתת לו לנצח", אמרה ג'יל ביידן. "אנחנו חייבים להילחם בכל הכוח. היום, מחר ובכל הימים שאחרי עד לסגירת הקלפיות ב-5 בנובמבר. עד שג'ו וקמלה יזכו בקדנציה נוספת, עד שכל האנשים בכל המקומות יוכלו לחיות בחופשיות מוקפים באהבה". דונלד טראמפ | צילום: GettyImages-Photo by Brendan McDermid-PoolGetty Image

עוד אמרה ביידן בנאומה כי הנשיא תמך בלהט"ב על ידי חתימה על חוק "כיבוד הנישואין", ביטול האיסור על תרומות דם מגברים הומואים וביסקסואלים, אישור לאנשים על הקשת הטרנסית לשרת בגלוי בצבא והתנגדות לטיפולי המרה. "הם מנסים למחוק את ההישגים הללו שהושגו בעבודה קשה", היא המשיכה. "הם רוצים לקחת את הניצחונות שלנו, אבל אנחנו לא ניתן להם. הנשיא שלכם לא יתן להם, אני לא אתן להם".

דבריה של הגברת הראשונה מגיעים לאחר הפרסומים כי מלניה טראמפ עתידה לארח החודש אירוע גיוס כספים בבית הנופש "מאר-א-לאגו" בפאלם ביץ', עבור הארגון הרפובליקני הגאה "לוג קאבין רפובליקנס". זו תהיה הופעה נדירה של מלניה בקמפיין והאירוע המרכזי הראשון שבו היא לוקחת חלק. מאז תחילת הקמפיין היא נצפתה לצד טראמפ רק פעמיים, כאשר הפעם האחרונה אירעה כשהיא וטראמפ הגיעו להצביע בפריימריז בפלורידה. מלניה נשאלה אז אם היא מתכננת להופיע באירועים נוספים וענתה "הישארו מעודכנים".

