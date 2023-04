פלסטיני תושב שכם, שסייע לכאורה לצבא הישראלי במעקב אחר חמושים בעיר, הוצא להורג הלילה (בין שבת לראשון) על ידי ארגון הטרור הפלסטיני "גוב האריות", כך דיווח הבוקר עיתונאי "הארץ" פאדי אמון. הוצאתו להורג בצרור יריות תועדה בסרטון מזעזע שהופץ ברשתות החברתיות, ועל פי דיווחים פלסטיניים ביתו הוצת לאחר מכן.

בסרטון ההודאה שלו, שהופץ אף הוא ברשתות, נראה זהיר אל-ע'ליט, תושב השטחים בן 23, מגולל את סיפור היכרותו עם כוחות הביטחון הישראליים, שהחל לדבריו לאחר שהוא תועד שוכב עם גבר אחר. "חוברתי לצבא אחרי שצולמתי בסרטון סקס. הגבר איתו שכבתי היה זה שגייס אותי לעבוד עם הצבא", הוא נשמע אומר בסרטון החקירה ומספר כי נקרא לראיון בחווארה.

לדבריו של זהיר, בחווארה הוא נפגש עם קצין מודיעין בשם אנואר וקיבל לידיו משימה לעקוב אחרי מספר חמושים פעילי "גדודי חללי אל-אקצא", מוחמד אל עזיזי ועבד אל רחמן-צבח, אשר חוסלו בפברואר האחרון בפעילות מבצעית בשכם. עוד סיפר זהיר בחקירה כי קיבל "פרס" על עבודתו: קופסת סיגריות. "עקבתי אחריהם כמה פעמים, בפעם האחרונה שעקבתי אחריהם הם ישבו ליד המסגד הגדול, התקשרתי לקצין ואמרתי לו שהוא יושב שם וכפרס הוא נתן לי קופסת סיגריות".

The spy was directly involved in the assassination of the founder of the LD Mohammed Azizi & Abod Sobh. He collected all details of their environment, and participated with a military uniform with the forces the night of the raid!