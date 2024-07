10,500 ספורטאים מתכנסים בימים אלה בפריז לקראת המשחקים האולימפיים שיפתחו בשישי הקרוב, אבל מסתבר שהספורטאים ההומואים שמחפשים להכיר ספורטאים הומואים אחרים יצטרכו להסתמך על החושים הטבעיים שלהם ולהפעיל את הגיידאר במלוא העוצמה, זאת לאחר ש"גריינדר", אפליקציית ההיכרויות הפופולרית, נחסמה בכפר האולימפי - אבל יש לכך סיבה טובה.

"הם חסמו את גריינדר בכפר האולימפי", כתב בטוויטר (או X) לואי פיזאנו, אזרח אמריקאי שגר בפריז, בציוץ שנצפה עד כה יותר מ-3 מיליון פעמים. לצד הכיתוב צירף פיזאנו צילום מסך מתוך האפליקציה, שבו נדמה כי אין פרופילים פעילים בכל אזור הכפר האולימפי, למרות שאנו יודעים כי באולימפיאדה הנוכחית משתתפים לכל הפחות 156 ספורטאים וספורטאיות להט"ב מ-26 מדינות לפחות, זאת מבלי לספור את אלו שעדיין חיים בארון.

את הדבר אישרה הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בפריז, זאת מבלי לציין באופן ספציפי את שמה של אפליקציית "גריינדר", שהיא כידוע אפליקציית הדייטינג והסטוצים הפופולרית ביותר בקרב להט"ב, ובפרט הומואים. "הוועדה המארגנת מסרה כי אפליקציות דייטינג נגישות בתוך תחומי הכפר האולימפי, אבל המיקום הגיאוגרפי הושבת על ידי האפליקציה", נמסר ל"דיילי מייל" על ידי מארגני האולימפיאדה. לכלי התקשורת הבריטי נמסר שקיים רצון כי גריינדר תהיה מרחב בטוח שבו כל הספורטאים הגאים, בלי קשר למוצא שלהם, ירגישו בטוחים להכיר אחד את השני בזמן שהם נמצאים בכפר האולימפי.

not they blocked Grindr in the Olympic Village pic.twitter.com/sZsC996Kaa