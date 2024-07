מצעד הגאווה בטורונטו, אירוע הגאווה הגדול ביותר בקנדה, הגיע לסיומו מוקדם מהצפוי לאחר שקבוצת פעילים פרו-פלסטיניים חסמו את מסלול המצעד ומנעו את התקדמותו במשך קרוב לשעה.

הקבוצה, שכינתה את עצמה "הקואליציה נגד פינקוושינג", עצרה את התקדמות המצעד בערך שלוש שעות לאחר שיצא לדרכו. המפגינים התיישבו על הכביש, קראו קריאות כמו "שחררו את פלסטין" ו"גאווה היא מחאה", בעוד שאר הצועדים נתקעו מאחוריהם זמן רב. 45 דקות לאחר תחילת המחאה שעצרה את המצעד, הודיע ארגון הגאווה הקנדי "טורונטו פרייד" על ביטול פסטיבל הגאווה כולו.

