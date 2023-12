ולפעמים, החגיגה נגמרת: מנחת הטלוויזיה, הבלוגרית והמשפיענית נסטיה איבליבה נמצאת במוקד פרשה חדשה שמסעירה את רוסיה, לאחר שהפיקה מסיבת ענק נוצצת במועדון הלילה "מוטבור" (MUTABOR) במוסקבה, בה נכחו האנשים המפורסמים ביותר במדינה.

האירוע הגרנדיוזי של איבליבה התקיים ב-20 בדצמבר וקוד הלבוש במסיבה היה "כמעט בעירום", דבר שלא התקבל בעין יפה בקרב הציבור הרוסי הרחב. כבר במהלך אותו לילה החלו לדלוף לרשת תמונות וסרטונים מהמסיבה, בה נראו אנשים רבים, חלקם מוכרים היטב לרוסים, בלבוש מינימלי, אם בכלל.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎НАСТЯ ИВЛЕЕВА‎‏ (@‏‎_agentgirl_‎‏)‎‏

זה היה אחד האירועים היוקרתיים ועמוסי הכוכבים שנראו ברוסיה לאחרונה. כרטיס כניסה לאירוע עמד על כמיליון רובל (קרוב ל-11,000 דולר), ובתוך המועדון חגגו כוכבי התרבות הגדולים ביותר במדינה, מהזמרים פיליפ קירקורוב, דימה בילאן ולוליטה מיליבסקיה, דרך הראפר ג'יגון ועד הפוליטיקאית והעיתונאית קסניה סובצ'ק, בתו של אנטולי סובצ'ק, ראש העיר של סנקט פטרבורג לשעבר, שולדימיר פוטין נחשב לבן טיפוחיו.

איבליבה (32) צחקה תחילה על הביקורת ואפילו פרסמה בקבוצת הטלגרם שלה הודעה קולית בה היא אומרת שהיא אוהבת לשמוע ביקורת על האירועים שלה, אבל לאחר שחטפה ביקורת חריפה על הטון היא מחקה את ההקלטה. בתגובה לסערה, הגיבה סובצ'ק כי "העולם אינו הוגן" והוסיפה כי "שום אבל לא יכול להימשך לנצח". "אתם אולי לא אוהבים להסתכל על זה, אבל תסלחו לי, איפה ומתי שמבוגרים בוחרים לחשוף את התחת שלהם - זה העסק שלהם", אמרה.

To illustrate the current state of the Russian public sphere, here’s a news story. A rapper in Moscow was arrested and forced to record a video apology condemning “LGBT supporters” after attending an “almost naked” dress code party, wearing only a sock on his genitalia



1/3 pic.twitter.com/fwU53PMiBR — Mediazona English (@mediazona_en) December 22, 2023

לאחר שהופצו סרטונים רבים בהם נראה הראפר הרוסי ואצ'יו מבלה במסיבה ללא בגדים, כשרק גרב מכסה את איבר מינו, הוא נעצר על ידי הרשויות. בית המשפט במוסקבה קבע כי המסיבה הייתה "תעמולה למערכות יחסים מיניות לא מסורתיות", וכפה על הראפר לצלם התנצלות, בה הוא נשמע אומר "אני לא תומך בלהט"ב בשום צורה ולא רציתי לעשות שום תעמולה. אני מגנה את תומכי הלהט"ב". נוסף על כך, הוא נשלח למאסר של 15 ימים ונקנס בסכום של כ-2,000 דולר. שני גברים נוספים, אשר תועדו מתנשקים על רחבת הריקודים, נעצרו אף הם ונשלחו לכאורה למתקן כליאה למשך 15 ימים, כך על פי דיווח של כלי תקשורת רוסי מקומי.

פסיקת בית המשפט הובילה מפורסמים שנכחו במסיבה להתנצל פומבית בהמוניהם, ביניהם גם איבליבה עצמה, שהבטיחה כי תתרום את הרווחים מהמסיבה לצדקה. למרות זאת, כמעט כל מי שנכח במסיבה משלם מחיר כבד. אמנים רבים סיפרו כי קמפיינים והופעות שהיו מתוכננות עבורם בוטלו, בהן גם הופעות טלוויזיוניות בנובי גוד. מותגים רבים הודיעו כי יפסיקו לעבוד עם איבליבה, נגדה הוגשה תביעת ענק בסך מיליארד רובל (כ-11 מיליון דולר) על "פגיעה במוסר", זאת לצד חקירה פלילית. הסערה התקשורתית והציבורית הובילו אותה לפרסם סרטון התנצלות ארוך באינסטגרם, בו הודתה בטעות שלה, התנצלה בפני העוקבים שלה והתחננה בפניהם להזדמנות נוספת. "אומרים שרוסיה יודעת לסלוח לאנשים, ואני מקווה מאוד שזה ככה", אמרה בסרטון.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎НАСТЯ ИВЛЕЕВА‎‏ (@‏‎_agentgirl_‎‏)‎‏