טיילר צ'רי, שמונה לאחרונה למנהל התקשורת החדש בממשל נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, נאלץ לספק הבהרה בנוגע לציוצים ישנים שלו שעוררו זעם רב. הפוסטים השערורייתיים סביב צ'רי פורסמו לראשונה בעמוד הטוויטר (או X) שלו בשנת 2014, אך צפו מחדש זמן קצר לאחר פרסום הידיעה כי הוא קודם לתפקיד הבכיר בבית הלבן.

"הוגנות פירושה לשאול אנשים מהי לשון הפנייה המועדפת עליהם לפני שאתם מניחים הנחות", כתב צ'רי באחד הציוצים שהופצו ברשת, בעוד ציוצים אחרים כללו לעג לוויכוחים עם בני משפחה על "גזענות מערכתית ואכזריות משטרתית", לצד קריאות "לבטל את ICE", שירות אכיפת ההגירה והמכס האמריקאי. אבל מבין כל הציוצים בלט במיוחד ציוץ שפורסם ב-25 ביולי 2014, ימי מבצע צוק איתן. "תשתו בברים לחיי סיום הכיבוש של פלסטין - בלי בושה ופאק על המבטים שלכם", הוא כתב לצד האשטאגים של תמיכה בפלסטין.

הציוצים שהופצו ברשתות נמחקו, אך צילומי מסך שלהם הופצו והובילו את ארגון StopAntisemitism, הנלחם באנטישמיות, לקרוא לממשל ביידן לפטר לאלתר את מנהל התקשורת החדש. "אנחנו מקווים שזה התרחיש המהיר ביותר של גיוס ופיטורים בממשל ביידן עד כה", אמרה ליאורה רז, מייסדת הארגון, לחדשות פוקס. "עבור ממשל ביידן זה או א' לא בדקו כראוי, או ב', בדקו ואז אישרו מינוי שכזה - זה פשוט מחריד".

Meet Tyler Cherry, the new @WhiteHouse Associate Communications Director, as of last week. Tyler wants to stop weapons sales to Israel. He also adores anti-Semites ⬇️ pic.twitter.com/1C2JZmgBpE

הביקורת שחטף צ'רי והדרישה לפטרו הובילו אותו להגיב ברשת החברתית, אם כי הוא לא התנצל על הציוצים: "פוסטים קודמים במדיה החברתית מהימים שהייתי צעיר יותר לא משקפים את הדעות הנוכחיות שלי היום. נקודה", הוא כתב. "אני תומך באג'נדה של הממשל הזה ואמשיך בעבודת התקשורת שלי אשר מתמקדת במדיניות האקלים והסביבה שלנו". ממשל ביידן גם הביע תמיכה במינוי ובצ'רי, כאשר סגן מזכיר העיתונות הבכיר בבית הלבן, אנדרו בייטס, אמר לחדשות פוקס כי הם "מאוד גאים שיש את טיילר בצוות".

Past social media posts from when I was younger do not reflect my current views. Period. I support this Administration's agenda - and will continue my communications work focused on our climate and environmental policies.