זוג לסביות הותקף באלימות קשה על ידי עשרה גברים בעלי חזות "מזרח-תיכונית" במרכז העיר הליפקס שבקנדה. התקרית התרחשה ב-22 ביוני לאחר שבנות הזוג סיימו סבב ברים לכבוד יום הולדתה של אמה, והשתיים הותקפו לאחר שאחד הגברים העיר לכאורה הערה גסה ובוטה כלפי אמה בזמן שבנות הזוג טיילו במרכז העיר.

בסרטון המתעד את התקיפה נראים עשרת הגברים מקיפים את בנות הזוג, בזמן שאחת מהן שרויה על הרצפה והשנייה נראית נתלית על גבו של אחד התוקפים. על פי עדותן, בזמן שחלפו על פני הקבוצה אכחד מהם העיר לאמה "היית מתה שיהיה לך ז*ן", לכן טורי קפצה להגנתה והשיבה: "שמור על הפה שלך, זאת החברה שלי".

עשרת הגברים, שבנות הזוג מאמינות כי הם ממוצא סורי, הסתערו על טורי בתגובה לדבריה והחלו להכות אותה. "ראיתי את טורי נדחפת במדרגות הבטון כשהיא על הגב", נזכרה אמה בראיון עם CTV News וסיפרה שדרשה מהם להפסיק, ללא הועיל. "כל הגברים התחילו להכות אותה באגרופים ובבת אחת הם הסתערו עליה ובעטו בה בצלעות".

BREAKING CANADA: Muslim Immigrant Gang Violently Attacks LGBTQ+ Couple



This is what a “Free Palestine” looks like.



⚠️ Victims Left with Severe Injuries, Halifax Police Fail to Act



A lesbian couple, Emma MacLean and her girlfriend Tori, were out celebrating a… pic.twitter.com/4pVyTQl2pu