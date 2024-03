מנהל לשעבר בחברת התעופה הבריטית "בריטיש איירוויס" שעובד, מנואל גררו אביניה, נעצר בקטאר ב-4 בפברואר ומאז כלוא שם, לאחר שלכאורה ענה להודעה מזויפת שקיבל באפליקציית ההיכרויות "גריינדר", כך דווח ב-The Mirror. לטענת משפחתו, נמנעת ממנו גישה לתרופות מצילות חיים נגד HIV אותן מנואל, שחי עם HIV, היה נוטל בקביעות.

אחיו של מנואל(44) , אנריקה, מוביל כעת קמפיין לשחרורו תחת השם "קטאר שחררי את מנואל", ומביע זעם בשיחות עם כלי התקשורת על המעצר. "משטרת קטאר השתמשה בפרופיל מזויף בגריינדר כדי ליצור קשר עם מנואל ולהזמין אותו להשתתף בפגישה עם אנשים נוספים מקהילת הלהט"ב בעיר דוחא", הוא אמר. "מנואל היה אמור לפגוש אדם שחשב שקבע איתו פגישה, אך במקום זאת הוא נתקל בשוטרים שחיכו לעצור אותו".

עוד טען אנריקה כי במהלך המעצר שתלו השוטרים על גופו מתאמפטמינים כדי להפליל אותו על עבירת סמים. "נכון להיום, הוא נשאר בכלא שלא בצדק", הוא כתב בעמוד הקמפיין לשחרורו של אחיו, ואף הפנה ביקורת חריפה לממשלה, שלטענתו לא עושה דבר על מנת להביא לשחרורו. "מדוע הממשלה לא עושה דבר כדי לעזור למנואל, שנעצר בקטאר בגלל שהוא הומו? איפה המדינה המקסיקנית?".

קמפיינים נוספים שנאבקים למען שחרורו של מנואל, בעל אזרחות בריטית ומקסיקנית, טוענים כי הוא נפל קורבן ל"יחס אכזרי, לא אנושי ומשפיל", וכי הוא אף נדרש לזהות חברים נוספים בקהילה הגאה. "נשללה ממנו הזכות לעורך דין והוא נאלץ לחתום על מסמכים בערבית ללא תרגום", נטען לגבי המקרה. "גרוע מכך, נמנעה ממנו גישה לתרופות אנטי-רטרו-ויראליות שהוא צריך כדי להיות מסוגל לחיות עם HIV - מעשה עינויים המסכן את חייו. הוא גם נאלץ לחזות בסבלם של עצורים אחרים בזמן שהם חטפו הצלפות. איימו עליו, בודדו אותו ומנעו ממנו מזון ומים בגלל נטייתו המינית ומצבו הבריאותי".

