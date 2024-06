חומר כימי וזיקוקים שנורו אל הקהל במהלך אחת ההופעות במצעד הגאווה של בולטימור שבמדינת מרילנד, ארצות הברית, עוררו פאניקה והובילו לפציעתם של מספר משתתפים. המשתתפים שנכחו במסיבת הגאווה של בולטימור בשבת האחרונה דיווחו כי החומר הכימי, כנראה גז מדמיע או ספריי לשיער, שוחרר לאוויר במהלך הופעה של הראפר סאסי סנטנה ובסמוך לבמה המרכזית. במקביל לחומר הכימי הוצתו במקום מספר זיקוקים, והשילוב עורר בהלה רבה בקרב הקהל שהחל להימלט.

צילומים מהאירוע שהופצו ברשתות החברתיות מציגים את הקהל צועק ובורח אל כיוון היציאות, ובהמשך נמסר מכוחות משטרה כי לאחר סגירת האירוע הצוותים הרפואיים "טיפלו במספר פציעות שנגרמו בעקבות היציאה ההמונית". המשטרה לא סיפקה פרטים נוספים על היקף או חומרת הפציעות, אך דובר המשטרה אישר כי "אין מידע אשר תומך כי מדובר בתקיפה ממוקדת".

The release of a chemical agent at Baltimore Pride caused a stampede. Several people are injured. pic.twitter.com/hKzZZz7Kj4