עמנואל מקרון, נשיא צרפת, התייחס בכעס לקונספירציות הגורסות בעקשנות כי אשתו בריז'יט היא אישה טרנסג'נדרית וכינה אותן "שקריות ומוצאות".

מקרון בן ה-46, שנישא לאשתו בת ה-70 בשנת 2007, התייחס לספקולציות המתמשכות, בעיקר בצידה הימני של המפה הפוליטית, במהלך אירוע שהתקיים ביום האישה הבינלאומי בפריז, מיד לאחר שהמדינה הבטיחה את הזכות להפלה בחוקה. "הדבר הגרוע ביותר הוא המידע השקרי והתרחישים המומצאים", אמר הנשיא בכעס. "בסופו של דבר אנשים מאמינים להם ומפריעים לך, אפילו ביחסים האינטימיים שלך".

בתה הפחות מוכרת של של בריז'יט, עורכת הדין טיפיין אוזיין, התייחסה אף היא לשמועות הללו בראיון שפורסם בסוף פברואר, זאת למרות שהיא ממעטת להתראיין. "יש לי דאגות הנוגעות לרמת החברה כשאני שומעת מה מסתובב ברשתות החברתיות על כך שאמא שלי גבר", היא אמרה. "הביטחון והקרדיט שניתן למה שהוכרז - כל אחד יכול להגיד הכל על כל אחד ולוקח זמן להוריד את זה".

השמועות נפוצו במהלך 2021, ובמהלך הקיץ האחרון, בית משפט בנורמנדי הרשיע בתביעת לשון הרע שהגישה בריז'יט שתי נשים צרפתיות שטענו בסרטון יוטיוב ארוך (שהוסר מהרשת ב-2021) כי אשת הנשיא נולדה זכר בשם ז'אן מישל טרוניקס בשנת 1953, למרות שמדובר באחיה של הגברת הראשונה של צרפת. המדיום אמנדין רוי בת ה-52 והעיתונאית העצמאית ונטשה ריי בת ה-48 אף טענו כי בעלה הראשון של בריז'יט, אנדרה-לואי אוזייר, מעולם לא היה קיים באמת, כך על פי הדיווח של ה"דיילי מייל".

