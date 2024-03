בריאנה ג'יי הייתה רק בת 16 בזמן שנרצחה באכזריות לאור יום על ידי סקרלט ג'נקינסון ואדי רטקליף, נערה ונער שהיו בני 15 בעת הרצח. בחודש שעבר הותרו לפרסום שמותיהם הרוצחים, לאחר שעל ג'נקינסון נגזר מאסר עולם עם מינימום של 22 שנות מאסר, בעוד רטקליף יבלה מאחוריי סורג ובריח לפחות 20 שנה.

סיפור הרצח המזעזע שמטלטל את בריטניה כבר למעלה משנה הוביל את אמה של בריאנה, אסתר, ליזום קמפיין ייחודי המיועד לבתי ספר, במטרה לעודד פיתוח תמיכה טובה יותר בבריאות הנפש ורגולציה מחמירה יותר ברשתות חברתיות עבור בני ובנות נוער, זאת משום שרוצחיי בתה הושפעו רבות מתכנים אליהם נחשפו ברשת האפלה.

בראיון שובר לב לעיתון הבריטי "האינדיפנדנט" חשפה אסתר כי היא נפגשה עם אמה ודודה של ג'נקינסון, זאת במטרה להבין כיצד האירוע הטרגי השפיע על משפחות הרוצחים. "הטרגדיה בשנה שעברה השפיעה על רבים ושינתה את חייהם של אנשים רבים", היא אמרה בגדלות נפש. "איבדנו את בריאנה היפה שלנו, אבל גם חיי בני משפחתה של סקרלט השתנו לנצח. רציתי לשבת איתם כדי לגלות איך השנה האחרונה השפיעה עליהם וזאת הייתה פגישה חיובית ומכבדת שאפשרה לנו להכיר. הם לא רק איבדו ילדה, אלא הם צריכים לחיות עם מה שקרה עד סוף חייהם".

