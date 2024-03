בחודשים האחרונים מתרחשים ברוסיה מקרים רבים המעידים על מצבם העגום של חברי וחברות הקהילה הגאה, אך בעוד רובם מפחידים ומבהילים, כמו פשיטות משטרתיות על מועדונים גאים או תקיפות אלימות ואכזריות של להט"ב, מתרחשים גם מקרים מופרכים ומוזרים שרק מדגישים עד כמה מושרשת ועמוקה ההומופוביה במדינה.

בעיר בלגורוד, הגובלת באוקראינה, למשל, סיפרו ל"אינסיידר" ההורים של תלמידת כיתה ג' איך המורה אלנה מוסקובצ'נקו כפתה על הבת שלהם לצבוע את בובת חד-הקרן שלה, זאת משום שכפות הידיים המקוריות של הבובה היו בצבעי הקשת. לדבריי ההורים, התלמידה הצעירה נאלצה לצבוע בטוש שחור את כפות הרגליים והקרן של הבובה, בגלל שהמורה טענה כי הבובה "קשורה ללהט"ב".

על פי הדיווח, המורה מוסקובצ'נקו הייתה מחברת שותפה של מחקר שכותרתו הייתה "היווצרות פטריוטיות באמצעות חינוך רוחני ומוסרי של נוער". המחקר המדובר, כך על פי הדיווח, מתאר כיצד המוסד החינוכי בו לומדת התלמידה, בית ספר מספר 45, עובד על "בעיית החינוך הפטריוטי הרוחני והמוסרי של נוער" ב-15 השנים האחרונות.

#Russia. At a Belgorod school, a teacher forced a child to paint over the rainbow paws and unicorn horn black pic.twitter.com/db6Nbw7YNQ