מוחמד אל-כורד, משורר ופובליציסט פלסטיני שספג בעבר ביקורת עזה מצד פעילים פלסטינים בשל "קשריו עם קהילת הלהט"ב", קרא במהלך הפגנה פרו-פלסטינית שהתקיימה בשבת האחרונה בלונדון "לנרמל מעשי טבח בתור סטטוס קוו". הדבר הוביל את משטרת לונדון להודיע כי פתחה בחקירה נגדו, ואת מנכ"ל ארגון "בצלמו", שי גליק", לדרוש ממפכ"ל המשטרה קובי שבתאי והמשנה לפרקליט המדינה עו"ד אלון אלטמן להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי.

"ציונות היא הסיבה העיקרית לכל מה שקורה עכשיו בפלסטין", הוא נשמע אומר, בין היתר, בסרטון שהפך ויראלי בטוויטר (או X). "זה הרגע שלנו לשנות את העולם, עלינו לדחות את הציונות בכל המוסדות שלנו. ציונות היא אפרטהייד, רצח עם ואידיאולוגיה גזענית. חייבים לתלוש את השורש שלה מהעולם. ציונות היא כת מוות, היא בלתי ניתנת להגנה. היום שלנו יגיע ואנחנו חייבים לנרמל מעשי טבח בתור סטטוס קוו".

כאמור, דבריו המזעזעים הובילו את גליק לדרוש צו מעצר בינלאומי נגדו. "מדובר בהתרת הדם של כל העם בישראל והעם היהודי בעולם כולו", כתב גליק בפנייתו למפכ"ל המשטרה והמשנה לפרקליט המדינה. "אני קורא לכם עוד היום להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי, לפנות למשטרת לונדון שתעצור אותו ותסגיר אותו באופן מיידי. סרטון ההסתה הזה הגיע למיליוני איש, כל רגע שהוא משוחרר זו התרת הדם של העם היהודי כולו. כל כתפיכם מוטלת הזכות והחובה להחזיר את הכבוד והביטחון לעם היהודי בנתינתו של האיש הנבל הזה מאחורי סורג ובריח".

Today in London.



“We must normalize massacres as the status quo."



In the middle of London, He feels free to call for massacres of Jews and against Israel.



Make no mistake, maybe now they are dealing with the Jews, very soon the massacres will be against all the "infidels".… pic.twitter.com/u2AZPxGugi — Ori Miller (@orielishamiller) January 13, 2024

אל-כורד (25) הוא תושב שייח ג'ראח, בעל תעודת זהות, המנהל שנים רבות מסע דה-לגיטימציה ודה-הומניזציה מצליח נגד מדינת ישראל. בשנים האחרונות הוביל אל-כורד את קמפיין ההסתה "להציל את שייח ג'ראח" יחד עם אחותו, מונא, וביחד הם הפכו לסמל המאבק של השכונה. מגזין "טיים" אם הכתיר את שניהם בין "100 האנשים המשפיעים בעולם". בעבר חטף ביקורת ושנאה מבית, לאחר שהשתתף באירועים של ארגון הלהט"ב הערבי האנטי-ציוני "אלקאוס" הפועל בישראל מחיפה.

"הגיע הזמן שכל מי שמסית ידע שיש מחיר כבד", מסר גליק ל-mako. לא יתכן שאדם קורא לרצוח אלפי יהודים, לאנוס נשים, לחטוף קשישים והוא ממשיך לשתות קפה בניחותא. האיש חייב לשבת מאחורי סורג ובריח באופן מיידי".

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "התקבל דיווח והנסיבות נבדקות"

צפו בנאומו המלא של מוחמד אל-כורד:

"We must de-Zionised because Zionism is a death cult, Zionism is indefensible!"



Palestinian writer Mohammed El Kurd's passionate speech attacking Zionism at today's London demo for Gaza.@m7mdkurd #CEASEFIRE_NOW pic.twitter.com/zv2V8eKUrB — 5Pillars (@5Pillarsuk) January 13, 2024