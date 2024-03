אירוע ביזארי בעצרת בחירות בארצות הברית: מארק רובינסון, המועמד הרפובליקני לתפקיד המושל של צפון קרוליינה, נאם בפניי בוחרים פוטנציאליים בעצרת פוליטית במדינה, כשלפתע אחד מתומכיו הופיע עם חמור צבוע בצבעי הקשת, מתוך מטרה "להתבדח" על חשבונה של הקהילה הטרנסג'נדרית. התומך של רובינסון הגדיל לעשות ואף הדביק קרן על ראשו של החמור, אותו הוא הציג בפני הקהל שנכח במקום ושאג מצחוק.

"הבדיחה" של התומך הייתה שמדובר בדמות "חד הקרן המגדרי", בה נעשה לעיתים שימוש כדי להסביר אוצר מילים של זהויות מיניות להט"ביות. רובינסון עצמו התלונן על הדמות בוועידה הרפובליקנית של צפון קרוליינה ב-2021, לאחר שנחשף בפעם הראשונה לדמות ברשת. "חשבתי לעצמי שזה לא חד קרן, זה חמור שצבעו אותו", הוא אמר אז בלעג על הקהילה הטרנסג'נדרית. "אתם יכולים להלביש חמור, אבל אם תבדקו את ה-DNA תגלו שזה חמור". עוד הוסיף רובינסון אז כי להט"ב הם "שטניים" והאשים אותם בכפיית דעותיהם על ילדים.

התומך של המועמד הרפובליקני כנראה לא הצליח לשכוח את אותו נאום, והחליט להופיע עם חמור צבוע בצבעי הגאווה באירוע התמיכה בו. "מצאת את הדבר הזה!", נשמע בסרטון שהופץ ברשת רובינסון צועק לתומך, שמוביל את החמור המסכן. "באיזה גיהנום דמוקרטי מצאת את הדבר הזה? אני מבטיח לספר את הסיפור מאחורי החמור מאוחר יותר, אני לא מאמין איזו השפעה באמת הייתה לסיפור הזה".

This Mark Robinson GOP event got really weird. pic.twitter.com/99EktmQihA