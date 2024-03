איש העסקים והיזם המיליארדר אילון מאסק, שמחזיק בין היתר ברשת החברתית טוויטר (או X, כפי שהוא מתעקש לקרוא לה), ניצל את הפלטפורמה אותה רכש ב-2022 תומרת 44 מיליארד דולר כדי להעביר מסר לכל חבריו ההומואים באשר הם.

איל ההון בן ה-52 מסר את הבקשה שלו לאחר שאחד הגולשים בטוויטר שאל את מאסק אנונימית "האם אתה אוהב הומואים?". "מנקודת המבט שלי, אנשים נולדים בצורה כזו או אחרת וזו לא בחירה", השיב לו מאסק ומסר בקשה אחת לכל חבריו ההומואים. "אנשים צריכים למצוא אהבה ואושר הדדיים איפה שהלב שלהם מוביל אותך. אני רק מבקש מחבריי ההומואים שיהיו להם ילדים למען המשך הציוויליזציה".

נושא הילודה מעסיק את מאסק לא מעט והוא ממליץ בכל הזדמנות לאנשים להביא עוד ועוד ילדים. בחודש דצמבר האחרון, למשל, הוא פנה לאורחים בפסטיבל אטרג'ו, שקיימה מפלגת השלטון הימנית האיטלקית "אחים של איטליה", ועודד אותם להביא עוד תינוקות לעולם כדי "שהתרבות שלכם לא תיעלם". באותו אירוע הוא גם מצא זמן להתלונן על "וירוס הנאורות", נושא שהוא ממשיך להזכיר, וכינה אותו "אנטי תרבותי" והדגיש כי הוא נוגד את קיומה של הציוויליזציה.

My observation is that people are born one way or another – it is not a choice.



People should find mutual love and happiness where their heart leads them.



I only ask of my gay friends that they have children for the continuance of civilization. — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2024