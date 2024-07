שרת התרבות של נורווגיה לובנה ג'פרי, שנכנסה לתפקיד רק לפני שנה, חשפה את שדיה בפני הקהל שנכח במצעד הגאווה בעיר הבירה אוסלו. התקרית, שהפכה ויראלית, התרחשה בזמן שג'פרי קיבלה את פרס "אם השנה של הקהילה הגאה" על פעילותה ותמיכתה בזכויות להט"ב.

בז'רגון הלהט"בי, "אמא" הוא ביטוי קווירי שניתן בדרך כלל לנשים המגנות הפומבי על זכויות הקהילה הגאה, ולרוב הן נחשבות "אלילות" בזכות עצמן וללא קשר לתמיכה שלהן בקהילה. מקורו בסצינת הנשפים שהתפתחה בניו יורק, והוא ניתן לנשים שדאגו היסטורית לגברים הומואים, החל ממלכות דראג ועד אמניות בסדר גודל של מדונה וליידי גאגא. כיום הוא נמצא בשימוש נרחב יותר, וניתן גם לאושיות תרבותיות כמו המתאבקת הטרנסג'נדרית גבי טאפט, שהפכה לדוברת ווקאלית עבור זכויות קהילת הטרנס מאז שיצאה מהארון.

"אני מאוד מעריכה את הפרס הזה השנה במצעד הגאווה של אוסלו, זה כבוד גדול", אמרה ג'פרי (44) לקהל שצפה בה, ולאחר מכן הרימה את חולצתה וחשפה שדיים, עליהם הדביקה מדבקות נוצצות לכיסוי הפטמות. "חשוב שכולם ירגישו חופשיים. אם אתם רוצים להיות ראויים לכבוד הזה, אתם צריכים לתת את הנשמה שלכם ולא לקחת את עצמכם כל כך ברצינות", היא הוסיפה לקול תשואות הקהל.

