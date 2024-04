6 שנים לאחר מעצרו, חבר לשעבר ב"יחידת אטומוואפן" הנאו-נאצית יעמוד למשפט בדרום קליפורניה אחרי שרצח את עמיתו לשעבר לכיתה מבית הספר התיכון בו למד. הרצח המדובר העלה את הקבוצה הנאו-נאצית לתשומת לב בינלאומית והדגיש את גל השנאה מצד הימין האמריקאי הקיצוני שהתעצם בזמן תקופת כהונתו של טראמפ כנשיא ארה"ב.

סאם וודוורד נעצר ב-15 בינואר 2018, והואשם ברצח של בלייז ברנשטיין, חברו ללימודיו בבית הספר התיכון אורנג' קאונטי לאמנויות. ברנשטיין, תלמיד קדם-רפואה יהודי והומו, נעדר למשך שבוע לפני שגופתו נמצאה.

בלילה של ה-10 לינואר 2018, שני הגברים נפגשו בפארק בורגו שבלייק פורסט, קליפורניה, כך לפי דבריו של השריף המקומי. ברנשטיין חזר הביתה מלימודיו שבאוניברסיטת פנסילבניה אחרי חופשת החורף וחידש קשר עם עמיתו לשעבר לספסל הלימודים דרך טינדר, שם בעבר שוחחו אחד עם השני.

ברנשטיין לא הסתיר את זהותו בתור גבר הומו, ובזמן שוודוורד לא היה פתוח לגבי זהותו המינית, דווח על כך שבזמן לימודיו התיכוניים היו לו מספר תקריות עם יותר מאחד מהתלמידים שלמדו לצדו. גופתו של ברנשטיין נמצאה עם 19 חבלות דקירה, ותשומת לבם של החוקרים מהר מאוד הגיעה אל וודוורד, בנם האמיד של משפחה שמרנית וקתולית מחוף ניופורט.

בראיונות עם החוקר ממחלקתו של השריף המקומי זמן קצר לאחר היעלמותו של ברנשטיין, העיד החוקר שוודוורד טען שברנשטיין ניסה לנשק אותו באותו הערב שבו נפגשו בפארק בורגו, ושהוא חושב שהומוסקסואליות זה "דבר דוחה". יומיים לאחר שוודוורד שוחח עם החוקר, גשם שטף את שכבת האדמה הדקה שכיסתה את גופתו של ברנשטיין. המשטרה מצאה סכין עם דמו של ברנשטיין על להב הסכין בתוך חדרו של וודוורד, וגם כן נמצא דם בתוך מכוניתו של וודוורד.וודוורד הואשם מיד ברצח ובאחזקת נשק, אך הצהיר על עצמו שהוא אינו אשם.

ההדרדרות לנאו-נאציזם

כלפי חוץ, וודוורד תחזק דמות מאצ'ואיסטית לאורך שנות נעוריו, ולמרות שלקח חלק בתנועת הצופים, רוב חייו החברתיים נכחו במרחב הווירטואלי, ובעיקר באפליקציית iFunny, שם הוא קרא לעצמו Saboteur והתחבר לנאו-פאשיסטים צעירים.

כבר בתחילת שנת 2017 וודוורד וחבר מטקסס שקרא לעצמו Kruuz השתתפו בשיחות הווירטואליות של Vanguard America, קבוצה ימנית-קיצונית שאחד מחבריה הואשם ברצח בעבר. הצמד חיפש קבוצות אפילו יותר קיצוניות שמוכנות לבצע מעשים, ונפלו למעגל של יחידת אטומוואפן, אחרי שהתעמולה הווירטואלית האגרסיבית שלה והדגישה את הרצון לחמש לאומנים לבנים לצורכי התקוממות סימנה את הגבול הקיצוני של הימין הקיצוני בעשור הקודם.

וודוורד בילה את הקיץ של שנת 2017 בטקסס יחד עם חברו, ובזמן שהם עבדו באתרי בנייה ועברו מחדר לחדר באכסניות ומוטלים, התאמנו השניים על כלי נשק עם התא המקומי של יחידת אטומוואפן, דיגמנו לכרזות תעמולה עם נאו-נאצים חמושים, וביקרו את "האידיאולוג" של התנועה, ג'יימס מייסון, בדנבר.

זמן קצר לאחר מכן וודוורד עבר בחזרה לגור עם הוריו ובילה עם חברו קרוז, שעבר לקליפורניה ויחד עם וודוורד ניהל את התא של יחידת אטומוואפן בקליפורניה. בשלב הזה בחייו של וודוורד, הוא התחיל לכתוב פתיחים ביומנו על כך שהוא רוצה "למתוח" ו"לשחק" עם גברים הומואים שהוא פגש באפליקציות כמו טינדר או גריינדר.

האיום של אטומוואפן

מותו של ברנשטיין חשף לעולם את יחידת אטומוואפן המסתורית, האלימה והנאו-פאשיסטית, זאת לאחר שחבר אחד ביחידה הצהיר על עצמו אשם במאי 2017 ברצח של שני חברים בקבוצה בטמפה, פלורידה. חבר אחר היחידה הואשם בחג המולד של 2017 ברצח הורי האקסית שלו בוירג'יניה. בהסתכלות רחבה, 5 נרצחים קושרו לקבוצה.

שני המקרים, בפלורידה ווירג'יניה, נמרחו עקב עניינים של כשירות מנטלית לעמוד למשפט. אך במאי 2023, המואשם ברצח בפלורידה הצהיר על עצמו אשם לרצח הכפול, לאחר שבעבר הצהיר על עצמו לא כשיר לעמוד למשפט. גם המשפט של הרוצח מוירג'יניה נמרח עקב מספר אתגרים שבית המשפט עומד בפניהם.

משפטו של וודוורד עמד בפני עיכובים דומים: וודוורד החליף עורכי דין מספר פעמים מאז 2018, וצוות ההגנה שלו דאג להדגיש שוב ושוב את אבחנת האספרגר שלו כהצדקה לכך שהוא אינו כשיר לעמוד למשפט.

לאחר המון עיכובים (וביניהם הקורונה שסיבכה את התמונה), משפטו של וודוורד צפוי להתחיל היום (שני), והמשפט צפוי להארך כשלושה חודשים. אם יורשע, וודוורד צפוי למאסר עולם ללא אופציה לשחרור על תנאי.

יחידת אטומוואפן פורקה לאחר חקירה פדרלית מטלטלת שהתגלתה לציבור בשנת 2020. הקבוצה מוחרמת בקנדה, בריטניה ואוסטרליה, שם היא התחילה להצמיח ניצנים. מורשתה הייתה מלאת דם, ובאמתחתיה תריסרי מיליטנטים מואשמים, מספר ארגוני חיקוי, ומספר אשמים בירי המוני בניו יורק, טקסס ופלורידה ציינו ש"המסר של אטומוואפן" היה ההשראה שלהם.

עורך דינו של וודוורד, קן מוריסון, הזהיר נגד שיפוט מוקדם של מרשו: "לאורך 6 השנים האחרונות, הציבור קרא ושמע על התביעה ועל הנרטיב המזלזל של המקרה הזה, שהוא פשוט שגוי מבסיסו", אמר מוריסון. "אני מזהיר את כולם ומבקש לכבד את ההליך המשפטי ולחכות עד שחבר המושבעים יכול לראות, לשמוע ולנתח את כל הראיות לפני שקופצים למסקנות לגבי מה קרה".

אמו של ברנשטיין, ג'יני, דיברה מדי פעם עם גורמי מדיה, אך היא סיפרה ביקשו ממנה להפחית את חשיפתה למדיה על מנת לא להשפיע על מושבעים פוטנציאליים, בראיון שנתנה בשנת 2023. באותו הראיון, היא ציינה שרצח בנה השפיע גם על שני אחיו. "הילדים שהיו בני 13 כשזה קרה הם עכשיו בני 18, והם מבוגרים מבחינת החוק", היא אמרה. "האם הם מוכנים לחיות בעולם מלא אלימות ושנאה? האם עשינו משהו בחמש השנים האחרונות כדי להחזיר את האנושיות באנשים"? אני חושבת שלא".