מיד לאחר פרישתו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן מהמרוץ לנשיאות והאישור כי מי שתחליף אותו תהיה סגניתו, קמלה האריס, החלו להתעורר ספקולציות למי עתיד להיות חבר המפלגה הדמוקרטית שיעמוד לצידה.

אחד השמות שעלו בקרב הציבור האמריקאי לתפקיד הסגן הוא לא אחר מאשר ג'ארד פוליס, המושל של מדינת קולורדו, שהתייחס לספקולציות בראיון לרשת CNN והשיב לשאלתה של המנחה, דנה באש, האם יסכים לקחת על עצמו את תפקיד הסגן של מועמדת המפלגה הדמוקרטית.

"ובכן דנה, אנחנו אפילו לא שם", השיב פוליס לשאלתה של המראיינת כשהוא משלב רצינות והומור יהודי משובח. "אני אוהב את העבודה שאני עושה, אני אוהב את קולורדו, זה נהדר. ברור שאם מישהו ישאל אני אבחן את זה ברצינות, אבל הטלפון שלי עדיין לא צלצל. אם הם יעשו סקרים ויתברר שהם צריכים יהודי בן 49, הומו מקריח מבולדר, קולורדו - יש להם את המספר שלי". בתגובה, באש צחקה והשיבה: "זה היה מאוד מצחיק".

Colorado Gov. Jared Polis, asked if he’d accept offer to serve as vp for Harris, quips:



“Look, if they if they do the polling and it turns out that they need a 49-year-old, bald and gay Jew from Boulder, Colorado, they got my number.” @DanaBashCNN: “. That was very funny.” pic.twitter.com/N2aF5L6D39