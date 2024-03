מאז טבח 7 באוקטובר הרבה השתנה ברחבי העולם, ונדמה כי המלחמה שנכפתה על ישראל מפרקת את מיטב הבריתות הפוליטיות במדינות רבות וחושפת שבר עמוק בין תומכי ישראל למתנגדיה, אבל לא רק. לפעמים המלחמה בעזה היא סתם קרדום לחפור בו במשחק הפוליטי, או דרך מהירה להשיג סיקור בינלאומי.

כך לדוגמה באנגליה מפלגת סקוטלנד מאיימת להיפרד מהקואליציה ולהוביל את המדינה לקמפיין בחירות, בגלל חוסר גינוי מספק של הפעילות הישראלית על ידי מפלגת השלטון, בצפון אירלנד נבחר לפרלמנט הבריטי מעל גלי האנטישמיות שלו הפוליטיקאי האנטי-ישראלי ותומך הטרור ג'ורג' גאלווי, בהולנד נבחר חירט וילדרס אחרי קמפיין אנטי-אסלאמי ובניו יורק אפילו מגפת האיידס גויסה ככלי לניגוח ישראל וידידיה ברחבי העולם.

כפי שדיווחנו אתמול, המחזאי הא-בינארי ויקטור קאסרס הכריז בדצמבר כי הפסיק ליטול את תרופות ה-HIV שלו במחאה על הנעשה בעזה, ומעניין לגלות שהוא לא היחיד שמשתמש ב-HIV כדי לקדם קמפיין אנטי-ישראלי.

חבר הקונגרס הדמוקרטי השחור מהברונקס בניו יורק, ריצ'י טורז, הסתבך לאחרונה לאחר שגינה, בצדק, את הנאום האנטישמי המזעזע של "קווין ז'אן", מייסדת מחאת הטרנסיות השחורות למען פלסטין, שכינתה את חבר הקונגרס, שימו לב - טרוריסט. בנאום מול המון משולהב הוקלטה ז'אן כשהיא צווחת: "נמאס לנו שאומרים לנו ומזכירים לנו כל הזמן את האירועים של ה-7 באוקטובר. אעשה את זה פשוט, המציאות היא שהטרוריסטים האמיתיים יושבים כעת בשלטון. ריצ'י טורז אתה הטרוריסט!".

Qween Jean, co-founder of Black Trans Liberation protests, at a “ceasefire now” rally in NYC on Saturday:



“We are sick and tired of being told and reminded about the events of Oct. 7… The people who are the real terrorists are sitting in office right now.” pic.twitter.com/G1xP8pcDwx — Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) March 3, 2024

טורז גינה את הדברים בטוויטר (או X) ובתגובה קיבל חבר הקונגרס שלל ביטויי גינוי ותמיכה, סרטוני זוועה מעזה וגם מאירועי אוקטובר, כאשר אחת מהתגובות לסרטון האנטישמי היא שיתוף עמוד הקמפיין ACT UP NY - הארגון המקביל לוועד למלחמה באיידס של ניו יורק, אשר בחרו (במקום להתעסק במניעת HIV) לפרסם גינוי חריף של חבר הקונגרס על "האלימות שהוא מפעיל כנגד אישה טרנסית שחורה, במקום לגנות את רצח העם שמבצעת ישראל".

בתגובה לכך, חסם חבר הקונגרס את הארגון בפלטפורמה, אך גולשים רבים הגדילו ראש והחליטו לפרסם הודעות גינוי לארגון, כמו התגובה של משפיען הרשת היהודי ההומו בלייק פלייטון, שבה הוא הצביע על האנטישמיות הברורה של הדוברת ושאל "האם זו הגבעה שאתם רוצים להתאבד עליה?".

Ritchie Torres, a sitting member of Congress would rather use his platform to run a targeted smear campaign against a beloved Black trans community leader than face accountability for his role in an ongoing genocide. https://t.co/6TiMwBKRPt — ACT UP NY (@actupny) March 4, 2024

Act Up זה ראשי תיבות של "קואליציית איידס לשחרור הכוח" בתרגום חופשי, ארגון שנוסד על ידי התסריטאי היהודי המועמד לאוסקר לארי קריימר בשנת 1987 במרכז הקהילתי של להט"ב בניו יורק, כתגובת נגד למשבר האיידס שגבה את חייהם של אלפי להט"ב. הארגון עסק בפעילויות מחאה ששיבשו את חיי תושבי העיר ניו יורק, במטרה לדרוש מהרשויות לפעול.

בין הפעולות הבולטות של הארגון אפשר למנות את חסימת וול-סטריט ב-1987 כדי לדרוש השתתפות בטיפולים ניסיוניים נגד הנגיף, או התגנבות לבורסה לניירות ערך שנה לאחר מכן ופרסום שלטים שיפגעו במחיר המנייה של החברה ששיווקה את AZT - תרופה שניתנה לחולים בזמנו והאריכה את חייהם של החולים, אך עלתה יותר מעשרת אלפים דולר לשנה לחולה, רחוק מאוד מהישג ידם של רוב החולים.

אחת ההפגנות המוצלחות של הארגון הייתה בשנת 1988 במנהלת המזון והתרופות האמריקאית (FDA), אז הצליחו הפעילים לשתק את המנהלת ליום שלם. אחד המוחים בהפגנה היה האמן המנוח דייוויד ווינרוביץ', שכבר היה חיובי לנגיף באותם ימים, שהופיע עם ג'קט מוכתם בדם עליו היה כתוב "אם אמות מאיידס זרקו את הגופה שלי בכניסה ל-FDA".

She said something objectively antisemitic you absolute buffoons. This is the hill you want to die on? — Blake Flayton (@blakeflayton) March 4, 2024

ההצלחה של ההפגנות נמדדה בכך שלאחריהן החלו ארגונים ממשלתיים כמו ה-FDA או ה-NIH לפעול כדי להטיב עם המצב והחלו לכלול את מובילי המחאות בתהליך קבלת ההחלטות שלהם. לאחר מכן נפתחו סניפים שונים של הארגון ברחבי ארה"ב, אך בשנים האחרונות חל פיצול בין מוביליו בשל מחלוקות באשר לניהול שלו.

מעניין שהמלחמה כאן, שנתפשת בחוגים מסוימים בתור מאבק בין השחורים ללבנים, גורמת לשבר בין הארגון ACT UP לבין חברי קונגרס דמוקרטיים דווקא, שתמיד נחשבו לבעלי ברית. לאורך שנות ה-90 פורסמה ביקורת רבה על מדיניות הרפובליקאים שאפשרה את התפשטות המגיפה, לכן קצת מוזר שפעילי הארגון בוחרים כיום לירוק לבאר ממנה הם שתו במשך שנים.