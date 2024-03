האם חמאס היא תנועה פוליטית או ארגון טרור? אירועי ה-7 באוקטובר היו מתקפת טרור אכזרית בלתי נתפשת, או שמא אקט התנגדות לגיטימי? התשובה אמורה להיות ברורה לחלוטין לכל בר דעת, בטח ובטח כשהיא מופנית אל אנשים משכילים עם חושים מתפקדים, אבל מסתבר שלא כך הוא הדבר אם שואלים את ג'ודית באטלר, אחת התיאורטיקניות הפמיניסטיות המפורסמות והחשובות ביותר בעולם, שמככבת ביממה האחרונה בטוויטר (או X) בסרטון ויראלי שמעורר זעם רב.

באטלר, פילוסופית אמריקאית-יהודייה, פרופסור לרטוריקה ולספרות השוואתית באוניברסיטת ברקלי שכתבה בשנות ה-90 ספרים שביססו את התיאוריה הקווירית וחקר המגדר, נראית בקטע ששותף אלפי פעמים וזכה למיליוני צפיות מסבירה ארוכות מדוע אי אפשר ואף אסור לתאר את אירועי ה-7 באוקטובר בתור מתקפת טרור או מתקפה אנטישמית, מה שמעורר הדים ברחבי העולם.

"יכולות להיות לנו דעות שונות על חאמס בתור תנועה פוליטית, יכולות להיות לנו דעות שונות על התנגדות חמושה, אבל אני חושבת שזה יותר כנה ונכון היסטורית לומר כי ההתקוממות של ה-7 באוקטובר היא מעשה של התנגדות חמושה", נשמעת באטלר אומרת במהלך פאנל בו השתתפה. "זו לא מתקפת טרור או מתקפה אנטישמית, זו הייתה מתקפה נגד ישראלים. לא אהבתי אותה, אמרתי את זה בציבור והסתבכתי כי אמרתי שעבורי היא הייתה מייסרת, היא הייתה איומה. עם זאת, זה יהיה טיפשי מצידי להחליט שהאלימות היחידה הייתה האלימות שנעשתה כלפי ישראלים".

Judith Butler describing the October 7 massacre as armed resistance: “We can have different views about Hamas as a political party, we can have different views about armed resistance. But [...] the uprising of October 7th was an act of armed resistance.[...] This was an uprising” pic.twitter.com/YWqak847lx — Joseph Hirsch (@josephhirsch5) March 4, 2024

למרבה הצער, דברי הבלע של אחת המשפיעניות הגדולות ביותר בתחום הפמיניזם והתיאוריה הקווירית לא הסתכמו בכך, והם אפילו הפכו חמורים יותר ככל שהיא המשיכה, תוך כדי שהיא מתעלמת מהפשעים החמורים נגד האנושות שהתרחשו באותו יום נורא.

"האלימות כלפי הפלסטינים נעשתה במשך עשורים - זו הייתה התקוממות שהגיעה נגד שיעבוד. אפשר להיות בעד או נגד התנגדות חמושה, אפשר להיות בעד או נגד חמאס, אבל בואו קודם כל נקרא לזה התנגדות חמושה - ואז נוכל לדון אם אנחנו חושבים שזה נכון ואם נעשה הדבר הנכון, או שצריך אסטרטגיה אחרת. הבעיה היא שאם אתה קורא לזה התנגדות חמושה אז אתה נחשב בעד התנגדות חמושה ובעד ההתנגדות החמושה הזאת והטקטיקה הזאת, כשלמעשה אולי לא ואנחנו יכולים לדון על התנגדות חמושה- זה דיון פתוח".

התגובות לדברים הקשים של באטלר לא איחרו להגיע, וכמובן לצד תשבוחות מצד פעילים פרו-פלסטינים תומכי ארגון הטרור הפושע חמאס, היו גם, למזלנו, רבים ורבות שיצאו נגד הפילוסופית, הזדעזעו מדבריה האוויליים והעמידו את הדברים על דיוקם. המסביר הלאומי אילון לוי, למשל, לא הצליח להתעלם מדבריה האיומים של באטלר והוציא לנו את המילים מהפה. "אם אתה מאמין ששריפת משפחות שלמות בחיים ואונס נערות הוא מעשה של התנגדות מזוינת, אתה לא קול לשלום. אפשר להתווכח גם אם אתה יהודי".

Narrator: If you believe burning whole families alive and raping girls is an act of armed resistance, you are not a voice for peace. Whether you’re a Jew either is arguable. https://t.co/NHsCmzlL7S — Eylon Levy (@EylonALevy) March 5, 2024

גם סגן אלוף במילואים, עו"ד מוריס הירש, נחרד מדבריה. "אם הטרוריסטים של חמאס היו רוצחים את ילדיה של ג'ודית באטלר, אונסים חלק מהם, עורפים את ראשם של חלק מהם, מענים חלק מהם, שורפים חלק מהם בחיים וחוטפים חלק מהם, האם היא הייתה קוראת לזה 'התנגדות חמושה?'".

מגיבים רבים אחרים ניסו להזכיר לבאטלר את מה שהיא כנראה שכחה מזמן: "דמוקרטים כמו ג'ודית באטלר שמסרבים לתאר את ה-7 באוקטובר בתור מתקפת טרור ומנסים לשכנע אותנו שזה בסך הכל היה היה אקט של 'התנגדות' - זכרו שאונס הוא לא מעשה של התנגדות".

If the Hamas terrorists were to murder #JudithButler's children, rape some of them, behead some of them, torture some of them, burn some of them alive, & kidnap some of them, would she also call it "armed resistance"? https://t.co/MqIj7urx9N — Maurice Hirsch, Adv. עו''ד מוריס הירש (@MauriceHirsch4) March 6, 2024