בכל מערכה של ישראל צצים ברחבי הרשת סרטונים של חיילים ישראליים על ידי גורמים אנטי-ישראליים שמנסים להפוך אותם לבדיחה, וכבר מתחילת המלחמה הנוכחית היה ברור שלפעילים האנטי-ישראליים יש סלב תורן חדש – יוחנן טווינה, שהצליח להפנט את הפרו-פלסטיניים עם צעדי הריקוד שלו לצלילי מוזיקת קיי-פופ.

אנחנו רגילים שהאויב מנסה ללעוג לחיילים שלנו, אבל סרטוני החיילים תפסו תאוצה והגיעו גם אל מעבר לים לידיו של פעיל אמריקאי אנטי-ישראלי אחד, שמצליח להביע שנאת ישראל מובהקת תוך כדי להצחין מגבריות רעילה והומופוביה - ג'קסון הינקל.

הינקל, שמגדיר את עצמו כ"לוחם אנטי-ציוני", הוא פרשן פוליטי אמריקאי שמנחה תוכנית ערב פוליטית ביוטיוב, ומחזיק בעמוד טוויטר (או X) עם יותר מ-1.7 מיליון עוקבים, שבו הוא מפרסם בימים אלה בעיקר פרופגנדה אנטי-ציונית. את מרבית העוקבים שלו, יותר ממיליון, הוא צבר בטווח של כשבוע, כשהתעמולה השקרית שלו והלעג לחיילי צה"ל הפכו אותו לאדם השני הכי ויראלי ברשת החברתית. השלישי, אגב, היה צה"ל.

Top follower gainers (last 30 days):



1. elonmusk: +3,048,547

2. jacksonhinklle +1,000,000

3. IDF: +766,064

4. NASA: +698,004

5. narendramodi: +693,423

6. PlayStation: +595,211

7. espn: +535,326

8. imVkohli: +507,164

9. MrBeast: +455,226

10. … — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) October 22, 2023

הינקל עצמו נותן רושם של דמות מפוקפקת. הוא אובססיבי לכלי נשק, בעבר עלו נגדו טענות שהוא מרגל עבור הרוסים, והוא אוהב להכריז בקול שהוא מעוניין ב"דיכוי קהילות להט"ביות". דמותו של הינקל לא מתירה הרבה מקום לספק בנוגע לעמדתו על סרטונים של חיילים צה"ל רוקדים על מדהים ברחבי הרשת, והוא עומד בכל הציפיות שהדמיון שלנו יכול לספק.

כבר מאז תחילת התגובה הישראלית בעזה, הינקל החל להפיץ פייק ניוז שמהדהד כעת בפניי כל מיליון עוקביו הטריים. שקרים כמו "עובדה: ישראל עורפת את ראשיהם של תינוקות פלסטינים", או "ישראל מסמנת אזרחים חפים מפשע שוב!" הופצו באין מפריע ללא שום צידוקין וסימוכין, ובסיוע הקהל הפרו-חמאסניקי שלו, הוא הצליח להגיע לחשיפה של מיליונים. בין הפצת פייק כזה ואחר, הינקל פיתח אובססיה קשה לחיילים ישראלים רוקדים במדים.

FACT: Israel is BEHEADING Palestinian babies. — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) October 23, 2023

סיור קצר בחשבון הטוויטר של הינקל יתן לכם טעימה קצרה מהדחף העז שלו לפרסם חיילים במדים רוקדים. מכוכבי רשת כמו יוחנן טווינה ועידן כהן רוקדים במדים ועד הסרטון שהפך ויראלי בימים האחרונים, בו חייל צה"ל רוקד משהו שנראה כמו ווגינג - הינקל פרסם הכל. הסרטונים הגיעו למיליוני צפיות בציוצים עם רמיזות הומופוביות קשות - לא מפתיע ממישהו שמעיד על עצמו כאחד ש"תומך בדיכוי קהילות להט"ביות".

עם תיאורים כמו "זה הצבא הישראלי, עכשיו אתם מבינים למה הם מפחדים להילחם בחמאס בעזה?" או "בזמן שילדים פלסטינים חוטפים פצצות ישראליות, הצבא הישראלי מכין טיקטוקים", הינקל יצר סוג חדש של תעמולה הומופובית שמזמינה ציבורים שמרניים לתמוך בנרטיב הפרו-חמאסניקי, על ידי לעג ללהט"ב ולגברים שלא עומדים בסטנדרט הגבריות הרעילה שהוא מציב לעצמו. הדבר היחיד שמונע מכל הציוצים שלו להיות הומופוביים "לפי הספר" היא ההימנעות שלו מהמילה "הומואים", ואם היה עושה זאת היה ככל הנראה נחסם על דברי שטנה.

While Hamas is preparing for the WAR of their LIFETIME, Israeli soldiers are…making TikTok’s? pic.twitter.com/JFxRgBsXqr — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) October 24, 2023

While Palestinian children are being hit with ISRAELI BOMBS, the Israeli military makes TikToks. pic.twitter.com/6PoNy6xC6y — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) October 21, 2023

This is the Israeli military.



Now do you understand why they’re afraid to invade Gaza? pic.twitter.com/DMcgE40X4O — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) October 22, 2023

לכולנו ברור שמדובר בפייק ניוז כאשר הינקל מפרסם את הידיעות השקריות, ואפשר להיות בטוחים שגם הוא יודע שהוא מפרסם דברים שמעולם לא קרו או נשמעו. אך בחסות החוקים המתירנים של טוויטר, הינקל מתחמק מפרסומיו השקריים והלהט"בפוביים, ומצליח להשיג אהדה אדירה מהקהל, בזכות תכנים הלועגים לצה"ל ולחייליו, ההומואים בפרט.

אפשר להיות בטוחים שהחיילים שהופיעו בסרטונים שהינקל שיתף לא היו אדישים לחשיפה ההומופובית המפתיעה, עם עשרות מיליוני צפיות ברשתות. גם כוכב הטיקטוק עידן כהן גינה אותו ואת דומיו בסטורי שלו באינסטגרם מספר פעמים, וטווינה אף העלה סרטון לעמוד הטיקטוק שלו בו הוא קורא להינקל "אובססיבי". "זה באמת מפחיד, הם לא עוצרים לרגע, וזה לא רק הינקל הנבלה הזאת, זה כולם", הוא אמר בסרטון טיקטוק שבו הוא מסביר על כך שהמוני אנטי-ישראלים מפיצים סרטונים שלו במטרה ללעוג לו. כמובן שטווינה סיכם את כל המתקפה עליו באמרה אייקונית (כרגיל), בה הוא מסר לכל מי שמנסה לצחוק עליו "נתראה בשלוותה, יא מכוערת".

האג'נדה הפרו-חמאסניקית הפכה להיות סיפור המעטה הליברלי של הרבה קולות אנטי-ליברליים בעולם המערבי. בחסות הליברליות, הינקל ודומיו מפמפמים ברשתות החברתיות וכלי התקשורת פרופגנדה שקוראת להגן על חמאס ולגנות את ישראל והציונות, ותוך כדי שוזרים מסרים אנטי-להט"ביים לטובת האג'נדות האנטי-ליברליות שלהם. העוקבים אוכלים את הפיתיון, גם אם הם הכי ליברליים שיש, משום שמבחינתם להכפיש את צה"ל ולתמוך באנטי-ציונות זה חלק מהשאיפה הפלסטינית לשחרור, גם אם זה גובל במחיר של הומופוביה מופגנת. וכך, מכונת תעמולה שמאחדת מאבקים אולטרה-שמרניים ופרו-חמאסניקיים, נוצרת תחת הכותרת של "פרשן פוליטי".

אין ספק שטווינה קלע בהגדרתו להינקל "אובססיבי". הוא אובססיבי לחיילי צה"ל רוקדים, אובססיבי לגייז ואובססיבי באופן חריג לכלי נשק. נדמה שהוא גם אובססיבי ללייקים ואהדת הקהל, אחרת אין שום סיבה אחרת להפצת השקרים והשנאה המתמשכת שלו, אז אם נתקלתם במקרה בחשבון שלו, בציוץ אקראי או בריטוויט של הבחור - תעשו טובה ותדווחו עליו.