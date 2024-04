הסופרת הבריטית ומחברת סדרת ספרי הארי פוטר ניסתה לאתגר את רשויות החוק בסקוטלנד וקראה להן לעצור אותה, לאחר שפרסמה ציוץ זועם ארוך בו התייחסה לנשים טרנסג'נדריות, ביניהן גם אסירות מורשעות ופעילות חברתיות בולטות, בלשון פנייה "הוא".

דבריה של הסופרת יכולים להיחשב פליליים, משום שעל פי חוק פשעי השנאה והסדר הציבורי של סקוטלנד, שאושר בשנת 2021 ונכנס לתוקפו בתחילת החודש, התנהגות בצורה מאיימת או פוגענית מתוך כוונה לעורר שנאה על בסיס מוגבלות, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית טרנסית או אינטרסקס עלולה להוביל לעונש מאסר של עד 7 שנות מאסר. מאז נכנס החוק לתוקפו, קיבלה משטרת סקוטלנד יותר מ-3,000 תלונות.

הציוץ, שנצפה יותר מ-14 מיליון פעמים עד כה, עורר סערה בממלכה הבריטית וגרר תגובות רבות, ביניהן של ראש ממשלת בריטניה, רישי סונאק, שהביע תמיכה בסופרת ואמר כי "אסור להפליל אנשים על כך שהם מציינים עובדות ביולוגיות". תומך בולט נוסף בסופרת הוא הפרשן הבריטי הפרו-ישראלי דאגלס מאריי, שצייץ כי הוא עומד לצידה של רולינג.

I hope every woman in Scotland who wishes to speak up for the reality and importance of biological sex will be reassured by this announcement, and I trust that all women - irrespective of profile or financial means - will be treated equally under the law.https://t.co/CsgehF2a5d — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 2, 2024

אחרי התגובות הרבות לדבריה של הסופרת, משטרת סקוטלנד, שהייתה צריכה לקבוע האם הציוץ הארוך של רולינג מפר את החוק, סיפקה התייחסות לנושא והודיעה כי על אף שהתקבלו תלונות נגד הסופרת, דבריה אינם פליליים וכי לא ינקטו נגדה פעולות כלשהן.

רולינג הגיבה לידיעה ברשת החברתית וכתבה כי היא "מקווה שכל אישה בסקוטלנד שרוצה לדבר על המציאות והחשיבות של מין ביולוגי תהיה רגועה בהודעה זו, ואני סומכת על כך שכל הנשים - ללא קשר למעמד שלה או ליכולת הכלכלית שלה - יטופלו באופן שווה על פי החוק. אם הם ירדפו אחרי אישה אחת בגלל שהיא קראה לגבר גבר, אני אחזור על דבריה של האישה הזו והם יכולים להאשים את שתינו בבת אחת".

קייטי ניבס, פעילה חברתית טרנסית בולטת שהייתה בין הנשים שהזכירה רולינג, אמרה כי היא "מאוד מאוכזבת" מהחלטת המשטרה. "רולינג היא בריונית והחוק הזה נועד לעצור בריונות, ואם הם לא מתכוונים לאכוף את זה, זה מאוד מאכזב. היא ציינה אותי ועוד כמה טרנסיות לצד עברייניות מין ופרסמה את זה למיליוני העוקבים שלה. זו הסתה לשנאה וזה גרם לכך שקיבלתי אלפי הודעות שנאה". ניבס טענה כי רולינג אף פרסמה מידע מוטעה לגביה והויספה כי היא מתכוונת להגיש נגדה תלונה במשטרה, אם כי היא עדיין לא הספיקה לעשות זאת.