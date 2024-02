אלפי אנשים התכנסו אתמול (ראשון) בכיכר סינטגמה שבאתונה, בניסיון למחות נגד לגליזציה של נישואים חד מיניים ביוון, וכן אימוץ של זוגות גאים - עניין שבו מתכוון לדון הפרלמנט במדינה בשבוע הבא. לפי הערכות המשטרה המקומית, כ-4,000 בני אדם נענו לקריאה למחאה, שיזמו פלגים דתיים אורתודוקסיים, והניפו בגאווה את דגלי יוון, תוך הצגת צלבים וכרזות המגנות הורות חד מינית.

הקהל בכיכר המרכזית שבאתונה כלל כמרים ואנשי דת, וכן את תומכי מפלגת הימין הקיצוני "ניקי" בראשות דימיטריס נטסיוס, שקרא בלהט "להוריד את הידיים מהילדים", תוך שהוא מהדהד את ההתנגדות הנחרצת לרפורמות המוצעות; ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס, הבטיח ביולי האחרון לאחר שנבחר בשנית לראשות הממשלה, כי יפעל לאישור נישואים גאים במדינה, משום שהחברה שבה "הרבה יותר בוגרת ומוכנה" לנישואי להט"ב.

בשבוע הבא כאמור עתיד הפרלמנט לדון בהצעת החוק המיוחלת, שמעוררת בין היתר את התנגדות הכנסייה. בהפגנת האלפים שהתקיימה אתמול, כפי שדיווח ה"טיימס" ביוון, התנופפו בקהל גם סמלים של מרים הבתולה, בנוסף לצלבים והכרזות, בטענה שהרפורמה חורגת מהרעיון של משפחות מסורתיות. "המשיח והבשורה טוענים שמשפחה מורכבת מגבר, אישה וילדים", צוטט אחד מהמוחים, גבר יווני בן 57, בסוכנות הידיעות הצרפתית.

הכנסייה האורתודוקסית ביוון, שמזוהה עם חברי פרלמנט רבים בממשלה, מתנגדת בתוקף לרפורמה בטענה שהיא חושפת ילדים ל"סביבה של בלבול". אחד המפגינים, כפי שדווח בתקשורת המקומית, הדגיש כי לזוגות חד מיניים כבר יש זכויות במסגרת רפורמה שנחקקה ב-2015, שקבעה איחוד אזרחי. ראש הממשלה במדינה, מנגד, הדגיש כי השינויים האמורים, שעלולים ליצור פילוג במפלגה השמרנית, יועילו ל"כמה ילדים וזוגות". בנוסף, מפלגת האופוזיציה במדינה צפויה לגבות את ההצבעה הקרבה; מנהיג מפלגת סיריזה, סטפנוס קאסלאקיס, הוא הומו.

כיום זכויות אפוטרופוס לזוגות חד מיניים ניתנות רק להורה הביולוגי של הילד, מה שמותיר את בני הזוג בחוסר ודאות משפטית. בנוסף, חרף הרפורמה, מיצוטאקיס אישר כי פונדקאות תישאר אסורה עבור זוגות חד מיניים; כפי שדווח בתקשורת המקומית, סקרי דעת קהל מצביעים על כך שרוב היוונים תומכים בנישואים חד מיניים, אולם מתנגדים לפונדקאות.