המועמד לנשיאות ארצות הברית, דונלד טראמפ, התראיין לעיתונאית הימנית ומומחית התקשורת לורה אינגרהם, נשאל מה לשון הפנייה שלו וסיפק תשובה שנתפסת בעיני הגולשים כ"מתקדמת וליברלית". במהלך השיחה סיפרה אינגרהם לנשיא לשעבר כי קמלה האריס, המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, כתבה בשורת הביו בחשבון הטוויטר שלה כי לשון הפנייה שלה הוא "את/היא", ושאלה את טראמפ מה לשון הפנייה שלו.

טראמפ כנראה לא היה מוכן לשתף פעולה בנושא והשיב בטון כועס "אין לי. אני לא רוצה לשון פנייה, אני לא רוצה שום כינויים". בתגובה לתשובתו של המועמד לנשיאות אינגרהם תהתה אם משמעות הדבר היא שהמגדר של טראמפ "נזיל". "אז אתה פלואידי, אם כך? מה זה?", היא שאלה, והוא השיב: "אף אחד אפילו לא יודע מה זה אומר, תבקשי ממנה לתאר בדיוק מה זה אומר".

Ingraham: What are your pronouns?



Trump: I don’t want pronouns



Ingraham: So, you’re fluid? pic.twitter.com/KjA8tZxpnw