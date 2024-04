פוסט שפורסם ע"י המשתמש ג'ון ווייט (שבעל מנוי פרימיום לפלטפורמה) בתחילת חודש אפריל הצליח להשתחל לעמודי הפיד של למעלה מ-350 אלף אנשים והשאיר המון משתמשים תוהים: "מה לעזאזל הבעיה של האפליקציה הזאת?"

ב-1 באפריל, ווייט, שהביו של עמוד ה-X שלו הוא "אהבה למילתו של אלוהים", פרסם ציוץ בנושא חוקים א-הומאניים ומבוטלים מהעבר שהביאו להט"בים להישפט למוות. "לאנגליה ול13 הקולוניות היה על השולחן עונש מוות אזרחי לגברים שקיימו יחסי מין, והיו העבריינים הכי חמורים וחינכו למרד שכזה. אחרי 1789, אקטים הומוסקסואליים היו בלתי חוקיים בכל 50 המדינות עד 1962...", כתב המשתמש לצד תמונות שלכאורה נלקחו ממצעדי גאווה שונים.

England and the 13 colonies had civil death penalty on the table for gay sex among males, the most aggressive perpetrators and teachers of such rebellion. After 1789, homosexual acts were illegal in all 50 states until 1962... https://t.co/8XZaYWD7Qe pic.twitter.com/ttoSqTwaN4