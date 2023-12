כוחות משטרה וסוכני משרד הפנים הרוסי פשטו במוצאי שבת האחרונה על Fame, מועדון גאה מוכר בעיר יקטרינבורג, העיר הרביעית הכי מאוכלסת במדינה, בזמן שבמקום התקיימה מסיבת הומואים ברוח אווירת החגים. מדיווחים של קבוצות טלגרם מקומיות, יותר מ-100 בליינים עוכבו במקום, והם שוחררו רק לאחר שתעודות הזהות שלהם צולמו על ידי הכוחות שהגיעו למקום.

כוחות המשטרה טענו כי פשטו על המקום בגלל דיווחים של "אזרחים מודאגים", על פיהם במועדון נמכרים "מוצרי אלכוהול וטבק ללא תווית", ולאחר הפשיטה המשטרה הודיעה כי במקום נמצאו תשעה ליטרים של אלכוהול ללא תווית שנשלחו לבדיקה.

זוהי הפעם השלישית תוך שבוע שפשיטות מסוג זה נערכות ברוסיה במועדונים גאים. בשבוע שעבר כוחות משטרה וסוכנים ממשלתיים פשטו על מועדונים גאים, ברים וסאונות במוסקבה וסנקט פטרבורג, ערכו חיפוש ואף צילמו את תעודות הזהות של הבליינים לפני ששחררו אותם לדרכם. גם אז טענה המשטרה כי הפשיטות נערכו בגלל חשד לסחר בסמים או אלכוהול לא חוקי, אך הדבר התרחש יממה אחת בלבד לאחר שבית המשפט העליון במדינה פסק כי "תנועת הלהט"ב הבינלאומית" היא תנועה "קיצונית" ואסר על פעילותה במדינה.

Putin's enforcers have been raiding and shutting down "gay" bars across Russia. This is a bar called Fame in Yekaterinburg. pic.twitter.com/Wsq3QQHTZf — Igor Sushko (@igorsushko) December 10, 2023

ברוסיה, ההכרה בארגון קיצוני כלשהו פירושה, בין היתר, איסור על הצגת סמלים, וכל התבטאות חיובית כלפי הארגון עלולה להתפרש כתמיכה בו. משום שפירוש "תנועת הלהט"ב הבינלאומית" מעורפל, פעילים, ארגונים גאים ואפילו אנשים פרטיים חשופים מאוד למעצר, חקירה, פתיחת תיק פלילי והעמדה לדין, כשהעונשים עלולים להגיע גם למאסר ממושך. השלכות פסיקת בית המשפט העליון אמנם לא ברורות בשלב זה, אך פעילי זכויות אדם מתריעים כי ההחלטה תחמיר משמעותית את דיכוי הקהילה הגאה ברוסיה.

פסיקת בית המשפט העליון ככל הנראה תוליד כל הנראה גם מספר החלטות אבסורדיות, כמו זו של אחד משרתי הסטרימינג הגדולים ברוסיה, שסיווג מחדש את המידע על סדרת האנימציה לילדים "הפוני הקטן שלי", ועדכן כי היא מתאימה לגילאי 18 ומעלה. הסיבה לכך לא פורסמה באופן רשמי, אבל אפשר להניח כי הדבר קשור לזנב הקשת של אחת הדמויות.