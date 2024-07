מנכ"ל טסלה, SpaceX וחברת X (טוויטר לשעבר), היזם האמריקאי המיליארדר אילון מאסק, התראיין לפסיכולוג השמרן ד"ר ג'ורדן פיטרסון ודיבר על בתו הטרנסג'נדרית ויויאן ג'נה וילסון, אשר ניתקה את הקשר עמו לאחר שיצאה מהארון ואף שינתה את שמה.

לטענתו של מאסק, אשר התייחס לבתו הטרנסג'נדרית לאורך השיחה כולה בלשון זכר ובשמה הקודם ("שם המת", בשפה האנגלית), בתו "נהרגה" על ידי "וירוס המוח הנאור" (WOKE), לאחר שהסכימה במרמה לעבור טיפולי התאמה מגדרית.

בתחילת השיחה מאסק כינה ניתוחים לשינוי מין כ"השחתה של ילדים ועיקור", ולאחר מכן סיפר כי בתו עברה את ההליכים להתאמה מגדרית בתקופת הקורונה. "הוליכו אותי שולל לחתום על מסמכים עבור אחד הבנים הגדולים שלי", אמר מאסק כשהוא מתייחס לויויאן, לה קרא בשמה הקודם. "זה היה לפני שהבנתי מה קורה, והיה לנו את נגיף הקורונה, אז היה הרבה בלבול ונאמר לי שהילד שלי עלול להתאבד".

עוד טען מאסק כי ההליך נעשה לילדים "הרבה מתחת לגיל ההסכמה", והסכים עם המראיין שכל מי שמקדם טיפולי התאמה מגדרית צריך לשבת בכלא. "איבדתי את הבן שלי, בעצם. הם קוראים לזה 'שם מת' מסיבה כלשהי - בגלל שהבן שלך מת". מאסק המשיך וסיפר כי התקרית עם בתו, שלבסוף הודיעה כי ניתקה איתו קשר ואף החליפה את שמה כדי לא להיות מזוהה עמו, הובילה אותו למשימה "להשמיד וירוס המוח הנאור". אילון מאסק | צילום: Apu Gomes, GettyImages

ויויאן שינתה את שמה ואת המגדר שלה באופן רשמי כשהגיעה לגיל 18, באישור בית המשפט בסנטה מוניקה, קליפורניה. היא סיפרה אז כי שינוי השם נובע מסלידה לאביה: "אני כבר לא חיה איתו ולא רוצה להיות קשורה לאבי הביולוגי בשום צורה". אמה של ויויאן, ג'סטין וילסון, היא סופרת קנדית שהתגרשה ממאסק בשנת 2008, לאחר שהשניים הביאו לעולם שישה ילדים.

“I was tricked into doing this… the people promoting this should go to prison.” @ElonMusk opens up to @JordanBPeterson about gender ideology’s impact on his son, Xavier. pic.twitter.com/1bdILGNdJE