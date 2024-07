אילון מאסק הודיע כי הוא מתכנן להעביר את מטה חברות X ו-SpaceX מחוץ לקליפורניה, זאת לאחר שהמושל, גווין ניוסום, אישר ביום שני את "חוק הבטיחות", אשר אוסר באופן מפורש על בתי ספר במדינה ליצור מדיניות אשר עלולה להוביל אנשי חינוך בבתי ספר להוציא מהארון תלמידים ששינו את שמם, עדכנו את לשון הפנייה שלהם או יצאו מהארון כלהט"ב.

היזם ואיש העסקים המיליארדר, שלאחרונה הביע רצון להסיר מרשימת הביטויים האסורים ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) את המונח "גרומר" (ביטוי באנגלית המתייחס לפדופיל שיוצר קשרים עם ילדים קטנים במטרה לרכוש את אמונם ולנצל אותם מינית, ובו נעשה לרבות שימוש על ידי פעילי ימין-קיצוני נגד להט"ב ובפרט טרנסג'נדריות), אמר כי החוק החדש הוא "הקש ששבר את גב הגמל".

This is the final straw.



Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe