12 מפגינים פרו-פלסטינים פרצו את גדר האבטחה המפרידה בין הצופים לצועדים במצעד הגאווה בניו יורק שהתקיים אמש (ראשון) בעיר. המפגינים זרקו דם מזויף על קרון התצוגה של עמותת "קמפיין זכויות האדם" וחסמו את המצעד כולו, תוך כדי קריאות אנטישמיות כמו "מהנהר ועד הים פלסטין תהיה חופשית", כך נראה בסרטונים שהופצו ברשת במהלך הלילה.

חלק מהמפגינים עטו על עצמם כאפייה ונשאו כרזה גדולה עליה היה כתוב "אין שחרור קווירי בלי שחרור פלסטין". המפגינים האנטישמים, שחלקם עטו על פניהם מסכות, נאזקו לבסוף על ידי שוטרים ופונו למעצר. על פי הדיווח, היה ניתן לראות צבע אדום בכל רחבי רחוב כריסטופר בגריניץ' וילג', שם התיישבה הקבוצה על הכביש וחסמה את התקדמות המצעד.

