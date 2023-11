הרבנית הקווירית ג'סיקה רוזנברג, חברת ארגון "קול יהודי לשלום", עלתה לכותרת בתחילת החודש כשהפריעה לנאומו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן במינסוטה ודרשה ממנו לקרוא להפסקת אש. "לא נרשה ביצוע רצח עם בשמנו", היא אמרה אז וטענה שהיא מדברת בשפ אלפי יהודים, לפני שהוצאה מהמקום על ידי מאבטחים וסוקרה ברחבי העולם.

עכשיו היא עולה לכותרת שוב, לאחר שהתראיינה לרשת CNN וקראה פעם נוספת להפסקת אש, אבל הפעם היא זוכה לתשומת לב מסיבה אחרת לחלוטין - הזקן שעל פניה. זה גם הרגע לציין שהרבנית רוזנברג היא לא אדם טרנס, אלא אישה סיסג'נדרית (כלומר, אישה שהמגדר שלה תואם את המין שנקבע לה בלידה, או בקיצור אישה ביולוגית), אבל זה לא מפריע לגורמים רבים בימין, המביעים עמדות פרו-ישראליות, ללעוג לה על על הנראות שלה ולספק לא מעט הערות טרנספוביות, במקום לענות תשובות הולמות לטענות של הרבנית.

"קראתי להפסקת אש ואני עדיין קוראת להפסקת אש", היא אמרה ל-CNN בראיון שפורסם לפני מספר ימים, וסיפקה כמה וכמה ציטוטים שקשה לאוזניים ישראליות לשמוע. "אנחנו לא יכולים להפציץ את דרכנו לשלום. אנחנו צריכים פתרון פוליטי, לא צבאי. פלסטינים נלחמים על שוויון זכויות בארץ ובתור מישהי שלמדה מהמסורת היהודית שכל החיים קדושים זה גם משהו שאני נלחמת עליו, וזו הסיבה שבגללה אנחנו קוראים להפסקת אש".

Breaking: Rabbi Jessica Rosenberg is interrupting President Biden demanding a CEASEFIRE NOW. She is speaking on behalf of thousands of American Jews who say Not In Our Name! We refuse to allow a genocide be carried out in our names.



Ceasefire Now to save lives! pic.twitter.com/m5fR8OdoOk