אביהן של הדוגמניות ג'יג'י ובלה חדיד, יזם הנדל"ן מוחמד חדיד, תקף במספר הזדמנויות בחודשים האחרונים את חבר הקונגרס הדמוקרטי ריצ'י טורס בעשרות הודעות גזעניות הומופוביות בגלל התמיכה הפומבית שלו בישראל, כל על פי פרסום של "ניו יורק פוסט".

"אתה יותר גרוע מהעכברושים בביוב של ניו יורק, יש להם מוח גדול יותר ממך", כתב חדיד (75) לחבר הקונגרס בהודעות אותן שלח באינסטגרם, כפי שניתן לראות בצילומי מסך שהגיעו לידי העיתון היומי. "אולי תמצא עבודה בתור סלקטור בבר גייז, עבד של לבנים. תוודא שאתה מתלבש כמו הקו-קלאס-קלאן כדי להסתיר את הפנים האפורות המכוערות שלך".

חדיד אף האשים את חבר הקונגרס כי הוא משמש בתור דובר של ישראל ואייפ"ק, וכי הוא מקבל על כך תשלום. "אתה פשוט פה שחור וצבעוני עבור ישראל ואייפ"ק שמצפה לתשלום של יותר מ-500,000", כתב חדיד בהודעה, כשהוא מתייחס לקבוצת הלובי האמריקאית הפרו-ישראלית.

בתגובה לפרסום אמר חבר הקונגרס טורס כי הבורות של חדיד לא תשתיק או תרתיע אותו. "בין אם הוא עשה לי דה-הומניזציה כשאמר שאני גרוע יותר מעכברוש, ובין אם הוא אמר לי להסתיר את הפנים שלי ולהתלבש כמו הקו-קאלס-קלאן, חדיד הטיח בי כמעט כל עלבון אפשרי חוץ ממילת ה-N", אמר טורס ל"ניו יורק פוסט". "העובדה שהוא חש כל כך בנוח לעשות לי דמוניזציה חושפת את האמת הטרגית לגבי הפוליטיקה שלנו: אם אתה לא לבן ובעד ישראל אתה טרף קל לגזענים".

כמה שעות אחרי הפרסום חדיד פרסם הודעה בה התנצל על המילים שבהן השתמש. "אני צריך להתנצל, לא בכלל הכעס שאני מרגיש אלא בגלל המילים שהשתמשתי בהן כדי להביע את הכעס הזה", הוא כתב. "התכוונתי להביע עד כמה טורס משמש את ישראל. השתמשתי במילים לא נכונות כדי לבטא את הכעס הזה, אבל הכעס מוצדק".

לצד ההתנצלות הרפה, חדיד המשיך להתעקש כי ישראל היא מדינה ש"לא רק מתעללת באנשים שחורים וחומרים, אלא גם עושה פינקוושינג לזוועות שהיא מבצעת", והוסיף ש"ההרגשה שלי נמצאת בשיא אחרי 76 שנה שבהן הייתי פליט מהמדינה שבה אני ואבותיי נולדנו וצפינו ברצח עם".

