כשהזמר והשחקן הישראלי אורי אלקיים, המוכר גם בשם הדראג "מיס סיסטראטה", הוכרז כחלק מהקאסט של תוכנית הריאליטי הבינלאומית Queens Of Universe, כל חובב דראג מקומי התמלא התרגשות וגאווה על הזכות לראות בפעם הראשונה מלכה ישראלית שתככב בתחרות עולמית מבית היוצר של "המרוץ לדראג של רופול". אך למרות האהבה הרבה לה זכתה המלכה ברשתות, התגובות האנטי-ישראליות לא איחרו להגיע ולצידן קריאות לפסול אותה מהתחרות.

מיס סיסטראטה תהיה אחת מעשר המלכות שיתמודדו בריאליטי, בו מככבות מלכות המתחרות זו בזו בתחרות שירה על פרס כספי בסך 250 אלף דולר. בין השופטים בתוכנית אפשר למצוא כוכבים אהובים ומוכרים כמו גרהם נורטון, עליו דווח אתמול שינחה את האירוויזיון הקרוב, ונסה וויליאמס ומל B ("ספייס גירלס"), לצד דמויות מצליחות מעולם הדראג כמו מישל ויסאג' וטריקסי מאטל.

"זאת ההכרזה הכי גדולה שעשיתי בחיים שלי. אשמור על זה קצר, אני עם דמעות בעיניים", כתב אלקיים, האדם המוכשר שמאחורי הפרסונה. "אני מלכת הדראג הישראלית הראשונה שמתחרה באולימפיאדת הדראג (מתייחסת ל-Queen Of The Universe)". מלכות דראג ישראליות מיהרו לפרגן על ההישג האדיר, ובין המברכות היה אפשר למצוא את קיי לונג, טלולה בונט, ג'נדריקה ונונה שלאנט.

בישראל השמחה הייתה רבה, אבל בעמוד הרשמי של "המרוץ" וגם בטוויטר התגובות קיבלו תפנית לא-מפתיעה, אחרי שגולשים החלו ללכלך על המלכה הישראלית. "ללהק חייל צה"ל לשעבר, לא כזה מדהים כמו שאתם חושבים", כתב אחד הגולשים, בעוד רבים אחרים קראו "לפסול אותה עכשיו", בעודם מצנזרים את שמה של מיס סיסטראטה.

ככל שהשעות עברו שמה של המלכה הישראלית הפך להיות נושא השיח של המוני צייצנים אנטי-ישראליים. חלק צחקו על שירותה בצה"ל, אחד אף צירף תמונה של ילד בהלם עם הכיתוב "מיס סיסטראטה כשהיא רואה ילד פלסטיני שלא נורה על ידי צה"ל" ואחרים האשימו אותה בכך שהיא "עשתה רצח עם", רק על בסיס שירותה בצה"ל.

בתגובה לשנאה, יצאה להגנתה של מיס סיסטראטה מלכת הדראג המצליחה אדה ווקס, פיינליסטית העונה הקודמת של Queen of the Universe, אם כי גם היא לא חסכה בביקורת אנטי-ישראלית. "אנשים תוקפים אותה רק כי היא מישראל. הם מאשימים אותה במה שחיילי צה"ל ומדינת ישראל עושים לפלסטין". באותה נשימה, ווקס המשיכה להגן בסדרת ציוצים על סיסטראטה מפני תגובות נאצה.

אבל למרות העליהום הצפוי, כשברקע שמועות ולחשושים על גרסה ישראלית לתוכנית הריאליטי המצליחה "המרוץ לדראג של רופול", סיסטראטה מביאה לעולם הדראג הישראלי כבוד גדול והולכת להמם את העולם עם היכולות המרשימות שלה. העונה החדשה של Queen of the Universe, אגב, תעלה לשירות הסטרימינג Paramount+ ב-31 במרץ. ומה נעשה עד אז? נרים למיס סיסטראטה בעמוד האינסטגרם שלה, עד שהיא תיקח את התואר של מלכת היקום - והרבה מעבר לכך.

People are attacking Miss Sistrata just because she is from Israel. They’re putting the blame of what Israeli soldiers and the country of Israel have done to Palestine on her.

This is absolutely NOT fair… focus your anger where it belongs! Not on this individual. https://t.co/UvOW5zLrs2