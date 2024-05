אמנם בקרב המצביעים מהבית רק מדינה אחת העניקה 12 נקודות לשוויץ, אבל בזמן הקראת תוצאות השופטים שמה של המדינה המנצחת באירוויזיון 2024 הוכרז פעם אחר פעם. הדבר הוביל לניצחון הראשון של שוויץ מאז 1988 עם הזמרת סלין דיון, וללא מעט זמן מסך לנמו, הזמר.ת הא-בינארי.ת שייצגה את המדינה עם השיר The Code והפכ.ה לזוכה הא-בינארי.ת הראשונה בתחרות.

גם במהלך טקס הפתיחה של התחרות ולאורך כל הערב בגרין רום, הניפ.ה נמו לצד דגל שוויץ דגל נוסף - דגל הגאווה של הקהילה הא-בינארית. המחווה של נמו לקהילה התרחשה לכאורה משום שמעריץ שנשא את הדגל הוצא מהאולם, כך על פי דיווחים לא מאומתים, לצד דיווחים נוספים על מעריצים אחרים שהדגל הוחרם מהם על ידי מאבטחים בכניסה לאולם שבו התקיימה התחרות במאלמו, שוודיה.

במהלך מסיבת העיתונאים שהתקיימה לאחר התחרות מתח.ה נמו ביקורת על הנהלת האירוויזיון, משום שהיא אוסרת על הכנסת דגלים לאולם פרט לדגלי המדינות המשתתפות. "זה לא יאומן. נאלצתי להבריח את הדגל שלי פנימה, כי הנהלת האירוויזיון אמרה שאסור, ואני מקווה שאנשים אחרים עשו את זה גם. זה בבירור מוסר כפול", אמר.ה נמו על האיסור, והוסיפ.ה: "שברתי את הקוד ושברתי את הגביע, את הגביע אולי אפשר לתקן, ואולי האירוויזיון גם צריך קצת תיקון".

כמחאה על החוק וכמחווה לקהילה הא-בינארית אליה נמו משתייכ.ת, נמו הציג.ה בגאווה במצעד הדגלים שפתח את הגמר וגם לאורך כל הקראת ניקוד השופטים. כך, בכל פעם שזכתה שוויץ ב-12 נקודות מהשופטים, חזו הצופים מכל רחבי העולם בדגל הקהילה הא-בינארית, שנח על הברכיים של נמו לאורך כל הערב.

Asked Nemo about fans being forced to throw their non-binary flags.



They ended with the statement; "I broke the code and I broke the trophy, the trophy can be fixed... maybe the #Eurovision needs a bit of fixing too." pic.twitter.com/BOGHZZwGcg