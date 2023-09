ירדן ג'רבי

את השנה העברית אותה אנחנו מסכמים פתחנו עם יציאה מהארון של אחת הספורטאיות האולימפיות האייקוניות ביותר של ישראל. "אהבה ממבט ראשון", היא כתבה בפוסט החשיפה שלה, לצד תמונה של זוגתה באותה עת, דנה. "התאהבתי בה מהרגע שהעיניים שלנו נפגשו, ומאז האהבה רק מתחזקת. תחושת האושר שמלווה אותי בתקופה האחרונה, הפרפרים בבטן, שמחת החיים, החיוך מאוזן לאוזן סתם ככה, הכל בזכותה". מאז ג'רבי ודנה כבר לא, וככל הנראה יש אהבה אחרת בחייה של האלופה ושדרית "נינג'ה ישראל", אבל אנחנו עדיין לא רגועות מהיציאה ההיא ומהדרך שבה היא הצליחה להכניס נוכחות לסבית גאה גם לעולם הספורט. ירדן ג'רבי | צילום: מתוך אופירה וברקוביץ', קשת12

נואה שנאפ

"סוף סוף סיפרתי", אמר כוכב "דברים מוזרים" בסרטון טיקטוק ויראלי שצבר מיליוני צפיות תוך לילה אחד, ובו הוא רשמית יצא מהארון. "כשסוף סוף סיפרתי לחברים ולמשפחה שלי שאני הומו, אחרי שהייתי מפוחד בארון במשך 18 שנים, כל מה שהם אמרו היה 'אנחנו יודעים'", הוא סיפר על החוויה, ואפילו ציין שהוא "דומה יותר לוויל" ממה שהוא חשב, שכן דמותו בסדרת הלהיט התמודדה עם תהליך קבלה עצמית דומה לשלו. מאז שנאפ הצעיר סיפר לא מעט על תהליך היציאה שלו מהארון ואפילו הגיע לביקור בישראל,

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - Privacynbling

יאיר שרקי

"אני אוהב בנים וגם את הקדוש ברוך הוא", הכריז לאוויר העולם כתב חדשות 12 יאיר שרקי, בפוסט שפרסם בחודש פברואר. מעבר להלם התקשורתי שהגיע בעקבות יציאתו של שרקי מהארון, הוא הצליח לצבור עשרות אלפי לייקים על הפרסום ברחבי הרשתות החברתיות, וגם כך להכניס נוכחות משמעותית גאה בעולם הדתי. יציאה מהארון של אדם מרקע כמו של שרקי לא מתרחשת בכל יום, והיא הצליחה להכניס מימד חדש של נוכחות גאה למסך, ולתת גם לילדים ולבני הנוער הדתיים שצופים בו להאמין שאפשר להיות גם יהודי-דתי וגם להט"ב. יאיר שרקי

אימרי זיו

"תמיד אמרתי שכשאצא מהארון לא אכתוב איזה פוסט ארוך וקורע לב, זה שלי ורק שלי ובסך הכל הרגשתי צורך לשתף אתכם", כתב נציג ישראל לאירוויזיון 2017 בפוסט שפרסם בפייסבוק, בו איחל לעוקביו "חג גאווה שמח", לציד יציאה רשמית מהארון. "אני אסיר תודה על כל התגובות החמות, על החיזוקים, על ההזדהות ועל שאתם משתפים אותי בסיפורים האישיים שלכם. זה מחמם לי את הלב ומעלה לי חיוך ענק על הפנים". היציאה מהארון לוותה גם בראיון לערן סויסה עבור "ישראל היום", בו היה זיו קצת פחות מפויס והביע אכזבה מהקהילה הגאה, שחלקים בה לא נתנו לו את הזמן שלו לצאת מהארון בזמנו. אימרי זיו | צילום: Michael Campanella, GettyImages IL

שני שמואלוב

כוכבת הרשת אמנם יצאה באופן רשמי מהארון ביולי בשנה שעברה, אבל האסימון נפל לקהל הרחב רק בחודש ינואר האחרון, אז היא חשפה את זהותה של זוגתה בסרטון טיקטוק. "התחשק לי לעשות איתה סרטון כי אני אוהבת אותה והיא זרמה על זה, אז פשוט העלתי בלי לחשוב יותר מדי", היא סיפרה אז בשיחה עם mako ושיתפה שרבים הופתעו לגלות שהיא ביסקסואלית. "היה לי חבר ועכשיו יש לי חברה, זה לא סותר", היא הסבירה בתגובה לתגובות המופתעות. שמואלוב היא אחת מהייצוגים הלהט"בים המפורסמים ביותר לקהל הצעיר ברשת החברתית, ומאז היציאה מהארון היא מקפידה לתת נראות ביסקסואלית בפני מאות אלפי הצופים.

מוניק

השחקנית האגדית וזוכת פרסי האוסקר וגלובוס הזהב הצהירה בספיישל הקומדיה שלה בנטפליקס My Name is Mo’nique כי לאורך השנים היא "ניסתה לקבור את נטיותיה הקוויריות על ידי התעלמות מהן וקיום יחסי מין עם גברים". מוניק הסבירה על כך ששמרה על הכל בסוד מכיוון ש"הכנסייה דפקה את סבתא שלה", אך היא כן יצאה מהארון בפני הסביבה הקרובה שלה ובפני משפחתה. "כשאתה נולד כך, אין שום דבר שתוכל לעשות לגבי זה, שום דבר. בבקשה תבינו שניסיתי", היא סיפרה בהתרגשות, לצד ההבנה שמדובר ביציאה רשמית מהארון.

ליל נאס אקס

נכון, עבר הרבה זמן מאז שליל נאס אקס יצא מהארון, אבל בתחילת השנה האזרחית האחרונה הראפר הגאה הצהיר על כך ש"זאת הולכת להיות הפעם האחרונה שהוא יוצא מהארון", לאחר שרשור ציוצים בהם הוא דיבר על כך שהוא ביסקסואל. "תגידו בכנות, אתם הייתם מתעצבנים עליי אם הייתי חושב שאני קצת ביסקסואל?", הוא כתב בחצי צחוק בהתחלה, אבל הבהיר מאוחר יותר שמדובר באמת. הראפר הצליח לכבוש את ליבנו כבר בתור ראפר גאה ממזמן, ולכן היציאה הזו מהארון לא עוררה רעש או סקרנות, אבל כשמסתכלים על היצירה הקווירית שלו, זה באמת משנה אם הוא "קצת ביסקסואל"?. ליל נאס אקס | צילום: Leon Bennett/WireImage, Getty Images

אדור דלאנו

הכוכבת הבינלאומית, פיינליסטית העונה השישית של "המירוץ לדראג של רופול", מעולם לא הייתה ביישנית לגבי זהותה הקווירית, אבל ביולי האחרון היא יצאה פעם נוספת מהארון והכריזה על כך שהיא החלה הליך להתאמה מגדרית. "שמרתי על זה בשקט בשלושת החודשים הראשונים כי רציתי לעבור את תחילת את השלבים הראשונים בפרטיות", היא סיפרה בסרטון שהעלתה לאינסטגרם בו חשפה לראשונה את זהותה המגדרית בפני הציבור. "גיליתי שזה מאיר עיניים וכנראה עשה אותי הכי מאושרת שהייתי בכל שלב בחיי המבוגרים". אדור דלאנו | צילום: Emma McIntyre, GettyImages

קיט קונור

בתגובה לטענות על "קווירבייטינג" לאחר ששיחק דמות של נער ביסקסואל בסדרה "עוצר נשימה", השחקן קיט קונור יצא מהארון כבי, בציוץ מלא רגשות מעורבים מצדו, לאחר שהרגיש כי היציאה נכפתה עליו. "אני ביסקסואל. ברכות. הצלחתם לכפות על בן 18 להוציא את עצמו מהארון. אני חושב שחלק מכם פספסו את הפואנטה של התוכנית. ביי", הוא כתב בחשבון הטוויטר שלו לפני שלקח הפסקה ארוכה מהרשתות. למרות הרגשות המעורבים, קונור הצליח לרגש רבים ביציאה מהארון שלו וגם לשלוח מסר חשוב באמת: לתת לאנשים את הזמן לספר את הסיפור שלהם ולתת מקום גם לנראות ביסית. קיט קונור | יח''צ: kit.connor, instagram

אליסון ברי

מבלי לעשות על זה יותר מדי רעש, השחקנית ההוליוודית ותסריטאית היהודייה אליסון ברי יצאה מהארון כביסקסואלית. בזמן שהיא השתתפה בסרטון שבו היא קוראת ציוצים "צמאים" בעמוד היוטיוב של BuzzFeed, ברי קראה ציוץ בו היה כתוב "אני ביסקסואלית מסיבה מסוימת, והיא כדי להיות בשלישייה עם אליסון ברי ודייב פרנקו (בן זוגה)". רגע לאחר קריאת הציוץ, ברי נתנה כיף לבן זוגה וחשפה לראשונה "זאת הסיבה למה גם אני ביסקסואלית". היציאה הנונשלנטית של ברי מהארון הביסי היא דוגמה מהממת ליציאות מהארון בעידן המודרני, ומראה שאפשר להתייחס לזהות מינית כנון-אישיו. אליסון ברי ודייב פרנקו | צילום: alisonbrie, instagram

עידן שליו

גם כוכב הטיקטוק עידן שליו יצא מהארון באופן רשמי השנה בפני עוקביו. לאלו שלא מכירים, עידן מונה כיום למעלה מ-450 אלף עוקבים ברשת החברתית, והוא משתף בעיקר סרטונים שלו עם אחותו הקטנה לירז. יציאתו מהארון התקבלה באהבה בפני עוקביו, שקרתה בכלל לפני שהוא יצא בפני משפחתו: "יצאתי מהארון בפניכם לפני שיצאתי מהארון בפני אבא שלי והאחים שלי", הוא סיפר לעוקבים, אך הרגיע את הרוחות ושיתף שהתקבל בחום ואהבה על ידי המשפחה. יציאתו מהארון של שליו מציינת עוד נוכחות להט"בית פופולארית מאוד ברשת החברתית שהשתלטה על המסכים, ולעידן אנו שולחים את אהבתנו.

עידן פלג

פוסט היציאה מהארון של עידן פלג בן ה-13 עורר הדים רבים בישראל והצליח להגיע ללבות של עשרות אלפים. "אני כותב את זה עם דמעות בעיניים", כתב הנער הצעיר בפוסט, בו ניתן לראות אותו מצולם על רקע דגל הגאווה. פלג סיפר על הצקות, בריונות והתעללות חוזרת על ידי ילדים ומכרים שידעו על נטייתו המינית. "אני לא מבין למה זה מגיע לי, אדם הוא אדם. אני מקווה שמישהו יראה את זה ותתחילו לשים לב למעשים שלהם", כתב פלד בפוסט שצבר קרוב ל-60 אלף לייקים. היציאה הפומבית של הנער ריגשה רבים, הולידה שיתוף פעולה של לג עם האגודה למען הלהט"ב למניעת בריונות, והצליחה להשפיע על המוני ילדים וילדות שנחשפו למילים של פלג והרגישו, גם לא לרגע קצר, שה לא לבד.

View this post on Instagram A post shared by עידן פלג (@idan_peleg_11)

יאקוב יאנקטו

כאשר הוא בשיא הקריירה שלו, הכדורגלן הצ'כי יאקוב יאנקטו שיתף בחודש פברואר האחרון בחשבון הטוויטר שלו "אני הומוסקסואל, ואני לא רוצה יותר להסתתר". יציאתו מהארון התקבלה בחיבוק ענק על ידי הצופים, המעריצים וקולגות, שרק הביעו תמיכה בכדורגלן שביצע צעד לא פשוט בידיעה שאין הרבה נוכחות להט"בית בעולם הכדורגל. אמנם הוא לא הראשון, אבל הנוכחות הלהט"בית יאקוב בעלת משמעות ענקית בעולם הכדורגל, ונקווה שאחריו יבואו עוד רבים שלא יתביישו לצאת בגאווה. יאקוב יאנקטו | צילום: Juan Manuel Serrano Arce, GettyImages