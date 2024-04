מלכת הדראג האמריקאית נינה ווסט, אותה מגלם השחקן אנדרו רוברט-לוויט, חוטפת שנאה עזה ברשתות מאז הוכרזה כמתמודדת העונה התשיעית של תחרות הקאלט "המרוץ לדראג של רופול: אולסטארס", רק בגלל שהיא בחרה ללבוש לצילומי הפרומו לתוכנית שמלה (מעלפת, בוא נודה באמת) בגווני כחול-לבן ישראלי מובהק.

ווסט (45) השתתפה לראשונה בתוכנית בעונה ה-11, הגיעה למקום השישי וזכתה בתואר "חביבת הקהל", אך כעת היא חוזרת לתחרות האולסטארס, בה מתמודדות בולטות מעונות קודמות חוזרות לתחרות כדי לנסות לקטוף את הכתר פעם נוספת. עם חשיפת הפרומו היה קשה להתעלם מהעובדה שווסט לובשת שמלה פרו-ישראלית, והתגובות לא איחרו להגיע.

אותנו המחווה ריגשה מאוד, אבל לא כך הרגישו מאות הגולשים שעיטרו את הפרומו בקריאות אנטישמיות "לשחרר את פלסטין", לצד מאות איחולי שנאה שהפכו כבר למוטיב חוזר בקרב קהל המעריצים של התוכנית. יותר מכך, ווסט הפכה למוקד שנאה של גולשים פרו-פלסטינים בכל הרשתות החברתיות, ובעיקר בטוויטר (או X).

"תראו, זאת נינה ווסט תומכת ברצח העם הפלסטיני ובעמדות הרשעות של המערב", נכתב באחד הציוצים שתקפו את המלכה הפרו-ישראלית. "לא מספיק שהיא הולכת לענות את המסכים שלנו שוב, אבל הפעם בעונת צדקה, וזה אומר שהיא תהיה על הסוס הגבוה והמתנשא שלה אפילו יותר מהפעם הקודמת, לצד האירוניה העצובה שהיא ציונית", צייץ משתמש אחר.

הטענות נגד ווסט לא מפתיעות, שכן המעריצים האנטי-ישראלים של תוכנית הריאליטי כבר נוטרים לה טינה מאז שהביעה תמיכה בקומיקאית האמריקאית איימי שומר, לאחר שפרסמה פוסטים הקוראים לסיום המלחמה והחזרת החטופים. "אני רוצה שכל חטוף יחזור, אני רוצה ביטחון ואני רוצה חופש מחמאס לישראלים ולפלסטינים", כתבה שומר בפוסט עליו הגיבה ווסט "אני אוהבת אותך, איימי".

Oh look, it’s Nina SupportingTheGenocideOfPalestiniansAndUpholdingTheEvilViewsOfThe West



Anyway… Free Palestine x https://t.co/Jfl89yJXGK — Ty (@InTySingh) April 23, 2024

not only is it bad enough that the abysmal Nina West will be torturing our screens again, but for a charity season, meaning shell be more on her condescending high horse than she was the first time with the added sad irony of her being a zionist #AllStars9 pic.twitter.com/07CFBew8Xu — lewis (@lewisjay_ok) April 23, 2024

מאז הגיבה ווסט לשומר באוקטובר העשן לא התפוגג, אך התלבושת הציונית לפרומו הצליחה להצית מחדש את האש ולהכניס אותה, שוב, למלחמת הצדק בארגון הטרור חמאס, זאת למרות ועל אף שהיא מעולם לא הצהירה באופן ברור ומובהק מהן עמדותיה בנוגע לקונפליקט. זו בדיוק הסיבה שבגללה גולשים רבים מעלים ספקות בנוגע לטענותיהם של השונאים הפרו-פלסטינים.

"האם יש איזושהי הוכחה שנינה ווסט ציונית מעבר לזה שהיא הגיבה לאיימי שומר? אני לא אומר שאין מספיק הוכחות, אבל אלו כל ההוכחות?", צייץ משתמש בטוויטר שזכה לעשרות אלפי עיניים. "תנו לי שניה להבין, כולם שונאים את נינה ווסט בגלל שהיא הגיבה על פוסט של איימי שומר? לא הראתה שום תמיכה בנתניהו, אלא רק הביעה תמיכה בסלבריטאית יהודייה?".

So, Nina West liking a post that called for peace between the two parties involved of a sad and destructive war and expressing her appreciation for a celebrity make her a zionist ?!!! #DragRace fans and stans stay proving how idiotic and unintelligent they are. pic.twitter.com/v5Z2s6CawX — Queen of the Castle (@JeanneDecembre) April 18, 2024

I'm going to be messy and put this on main



It's there any proof that Nina West is a Zionist *outside of* her commenting "I love you Amy" under an Amy Schumer pro Israel rant?



I'm not saying that's not enough proof... But it's that all the proof?



I can't find anything else... — YourFriendKevin (@YourFriendKevin) April 23, 2024

So let me get this straight, everyone hates the fuck out of Nina west all because of THIS comment she put under Amy Schumer’s Instagram? No showing of support towards Netenyahu but just support towards a Jewish celeb and it’s a lynch mob? Like truly be serious for a moment pic.twitter.com/KyKwjV6nuN — BadBoyRoy | רוי (@Roco__23) April 23, 2024

משתמשים אחרים תקפו את המעריצים על צביעות. "אתם מאוד זריזים לבטל את נינה ווסט על תגובה לפוסט בלי שום הוכחה שהיא ציונית, אבל כשאנשים באים עם הוכחות על תקיפה מינית של מלכת הדראג שאנג'לה אתם מהססים", ציץ אחד מהם בהתייחס לתלונות האחרונות שצצו נגד מלכת הדראג שאנג'לה. "נינה ווסט עשתה לייק לפוסט שקורא לשלום בין המדינות ואתם קוראים לה ציונית? מעריצי התוכנית ממשיכים להוכיח כמה הם טיפשים".

Y’all real quick to cancel #NinaWest for a comment on a post and no other proof of being a Zionist but yet when people come forward with actual proof of SA against Sh*ngela y’all hesitate.. make it make sense. #RuPaulsDragRace #ninawest #AllStars9 pic.twitter.com/H7gfnFkx4H — Zachary (@thezachgreen) April 24, 2024

רק יומיים עברו מאז חשיפת הפרומו והמוטיב הציוני בשמלתה של ווסט לא חמק מעיניהם של הישראלים. עם עליית תגובות השנאה המעריצים המקומיים ותומכי ישראל מכל רחבי העולם התחילו להציף את נכסיה הדיגיטליים של ווסט בתגובות אהדה ותמיכה. "את הכי טובה שיש, אהבה מישראל", נכתב לה, לצד המוני תגובות של לבבות ודגלי ישראל. ולמרות שלא ניתן לדעת האם ווסט באמת תיקח את העונה, זה ברור שאת אהדת הקהל הישראלי היא כבר קנתה.